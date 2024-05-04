Sigaraya zam mı geldi? Zamlı sigara fiyatları kaç TL? En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar?
Sigara gruplarına peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. Sigaraya zam, Mayıs ayının ilk haftasında da gündeme geldi. Bir sigara grubuna 3 TL zam gelirken zamlı sigara fiyatları merak ediliyor. Peki, Sigaraya zam mı geldi? Zamlı sigara fiyatları kaç TL? En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar?
Sigara fiyatlarına zam mayıs ayıyla birlikte sürüyor. Sigaraya zam son dakika haberleri takip edilirken sosyal medyada da zamlı sigara fiyat listesi paylaşılmaya başlandı. Peki, Sigaraya zam mı geldi? Zamlı sigara fiyatları kaç TL? En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar?
SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından PM sigara grubunda zam yapıldığını açıkladı. Zamlı sigara fiyatları bugünden (4 Mayıs) itibaren uygulanmaya başlanacak. Dündar paylaşımında, "Sigaraya bir zam daha... Sigaraya zam yağmuru devam ediyor. PM grubuna zam geldi" ifadelerine yer verdi.
EN PAHALI SİGARA VE EN UCUZ SİGARA FİYATI NE KADAR?
Yeni zamla birlikte Philip Morris (PM) grubunun en pahalı sigarası 70 TL, en ucuzu ise 63 lira oldu.
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