Bir sigara grubuna daha zam geldi: 3 günde 2. zam...

Japan Tobacco International (JTI) sigara grubuna 2 Haziran'da 5 TL zam yapılıp 3 Haziran'dan itibaren fiyatların geçeceği haberinin ardından bir sigara grubuna daha zam geldi.

Bugün bir zam haberi daha geldi. British American Tobacco (BAT) grubu sigaralara da 5 lira zam geldiği açıklandı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BAT grubundaki sigaralara fiyat artışı uygulandığını ifade etti.

ZAMLAR NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Gruptaki sigaraların fiyatları 5 lira artırılırken zamlı fiyatların 5 Haziran'dan itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Fiyat artışı sonrası gruptaki en düşük fiyatlı sigara 105 liyara, en yüksek fiyatlı sigara ise 120 TL oldu.

Yapılan zam ile birlikte BAT grubunda, bu yıl ikinci kez fiyat artışı yapılmış oldu.

BAT Grubu sigara fiyatları son artıştan sonra şöyle oldu:

KENT

D Range (Blue, Grey, Black): 110 lira

D Range Long (Blue, Grey): 110 lira

Switch & Switch Dark Blue: 110 lira

Dark Blue & Dark Blue Long: 110 lira

Slims Long (Blue, Grey): 115 lira

Slims (Black, Grey): 120 lira

Blue & White: 120 lira

ROTHMANS

Tüm ürünler: 105 lira

TEKEL 2000

Tüm ürünler: 105 lira

TEKEL 2001

Tüm ürünler: 110 lira

VICEROY

Tüm ürünler: 110 lira

PALL MALL

Tüm ürünler: 110 lira

MALTEPE & SAMSUN

Tüm Ürünler: 110 lira