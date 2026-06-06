Bir sigara grubuna daha zam geldi: 3 günde 2. zam...

Japan Tobacco International (JTI) sigara grubuna 2 Haziran'da 5 TL zam yapılıp 3 Haziran'dan itibaren fiyatların geçeceği haberinin ardından bir sigara grubuna daha zam geldi.
Bugün bir zam haberi daha geldi. British American Tobacco (BAT) grubu sigaralara da 5 lira zam geldiği açıklandı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BAT grubundaki sigaralara fiyat artışı uygulandığını ifade etti.
ZAMLAR NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Gruptaki sigaraların fiyatları 5 lira artırılırken zamlı fiyatların 5 Haziran'dan itibaren geçerli olacağı bildirildi.
Fiyat artışı sonrası gruptaki en düşük fiyatlı sigara 105 liyara, en yüksek fiyatlı sigara ise 120 TL oldu.
Yapılan zam ile birlikte BAT grubunda, bu yıl ikinci kez fiyat artışı yapılmış oldu.
BAT Grubu sigara fiyatları son artıştan sonra şöyle oldu:
KENT
D Range (Blue, Grey, Black): 110 lira
D Range Long (Blue, Grey): 110 lira
Switch & Switch Dark Blue: 110 lira
Dark Blue & Dark Blue Long: 110 lira
Slims Long (Blue, Grey): 115 lira
Slims (Black, Grey): 120 lira
Blue & White: 120 lira
ROTHMANS
Tüm ürünler: 105 lira
TEKEL 2000
Tüm ürünler: 105 lira
TEKEL 2001
Tüm ürünler: 110 lira
VICEROY
Tüm ürünler: 110 lira
PALL MALL
Tüm ürünler: 110 lira
MALTEPE & SAMSUN
Tüm Ürünler: 110 lira