Bir sigara grubuna zam: Yarından itibaren geçerli olacak!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

X hesabından paylaşım yapan Dündar, "Bir maliyet zammı da sigaraya, JTİ sigara grubuna zam geldi" ifadelerini kullandı.

Yeni fiyat listesine göre, en ucuz sigara 75 lira olurken en pahalı sigara 91 lira oldu.

Zamlı fiyat yarından itibaren geçerli olacak.





"TURBUN BÜYÜĞÜ TEMMUZ AYINDA"

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş ise zammın ardından yaptığı açıklamada, temmuz ayında asıl zamların geleceğini kaydetti.

Aybaş, "Winston ve Camel grubu bazı sigaralara 1 TL zamcık geçişi oldu. Turbun büyüğü temmuz ayında" dedi.