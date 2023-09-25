Bir şirketten daha halka arz başvurusu

Sümer Varlık Yönetim AŞ, halka arz edilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 10:47
Bir şirketten daha halka arz başvurusu
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Bir şirketin halka arz edilebilmesi için gerekli şartları sağlayıp SPK’ye başvurması gerekiyor. SPK de onayladığı zaman şirketin halka arz süreci başlıyor.

Geçtiğimiz günlerde Sümer Varlık da halka arz başvurusunda bulundu.

halkaarz.net’in aktardığına göre söz konusu şirketin halka arz işlemlerinin 2023 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor.


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SPK Sümer Varlık Yönetim AŞ

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