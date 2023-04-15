'Bir soğan kadar değerimiz yok'
İzmir’de sağlık çalışanları ek zam istemiyle eylem yaptı. Memurlar, temsili gelin ve damada takı olarak soğan taktı. Emekçiler, “Gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz ama soğan kadar değerimiz yok” dedi.
İşçi ve memurların isyanı gün geçtikçe büyüyor. Dün Eskişehir Şehir Hastanesi önünde basın açıklaması yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri, “Gecemizi gündüzümüze kattığımız halde geçinemiyoruz. Bizlerin ne yazık ki soğan kadar değeri yok” dedi.
SES Eskişehir Şube Başkanı Birtürk Özkavak, “Her şey olağanüstü pahalanıyor. Mutfaklar yangın yeri. Yoksulluk sınırının altında hatta açlık sınırının altında ücretlere mahkûm ediliyoruz” diye konuştu.
(KESK üyeleri eylemde bordro yaktı.)
İzmir Konak’ta buluşan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri de isyan etti. İzmir Şubeler Platformu Sözcüsü Veysel Beyazadam, “Borçla ay sonunu getiremiyoruz. Bu yoksulluk 21 yıldır ülkeyi yönetenlerin eseridir. Sefaleti paylaşmak değil, insanca yaşamaya yetecek bir ücret, güvenli gelecek istiyoruz” dedi.
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