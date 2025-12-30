Bireysel Emeklilik Sistemi’nde büyük değişiklik kapıda: Devlet desteği oranı düşürülecek!

Türkiye’de yüksek enflasyona karşın emekli maaşlarının düşük kalması, milyonlarca çalışanı ek gelir ve birikim arayışına yöneltiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) alınan emekli maaşına ilave olarak birikimlerini korumak isteyen yurttaşlar Bireysel Emeklilik Sistemi’ni (BES) tercih ederken, uzun süredir uygulamada olan sistemde köklü bir değişikliğe gidilmesi planlanıyor.

DEVLET KATKISI AZALACAK

BES’i teşvik etmek amacıyla devlet tarafından sağlanan yüzde 30 oranındaki katkı payının bütçeye getirdiği yük gerekçesiyle yeni yıl öncesinde düşürülmesi gündeme geldi. Buna göre, mevcut uygulamada geçerli olan devlet katkısının yeni dönemde yüzde 20 seviyesine çekilmesi planlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, bu yıl bütçeye maliyeti 75 milyar lira olan devlet katkısı tutarı, 2026 bütçesinde yüzde 76 artışla 132 milyar liraya çıkarılmıştı. Buna rağmen katkı oranında indirime gidilmesi sistemde önemli bir değişim anlamına geliyor.

TES VE BES’E ETKİSİ TARTIŞILIYOR

Yeni yıl itibarıyla Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES) hayata geçirilmesi planlanırken, bu adımın BES’e olan ilgiyi de etkilemesi bekleniyor. Çalışanlara yaşlılık dönemlerinde ek gelir sağlamayı amaçlayan ve bugüne kadar yüzde 30 devlet katkısı sunan BES’te, katkı oranının düşürülmesiyle birlikte sisteme yeni girişlerin yavaşlayabileceği değerlendiriliyor.

Planlanan düzenleme hem mevcut katılımcılar hem de sisteme girmeyi düşünen çalışanlar açısından emeklilik planlarının yeniden gözden geçirilmesine neden olabilir.