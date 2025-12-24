Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni dönem: 50 bin liralık ek avantajın kapısı açıldı!

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet, yurttaşın yaptığı her 100 liralık birikime 30 lira katkı sağlıyor. Ancak bu destek, brüt asgari ücret tutarıyla sınırlandırılıyor. Habertürk’te yer alan analize göre 2026 yılı için belirlenen asgari ücret artışı, BES katılımcılarının yıllık alabileceği devlet katkısını önemli ölçüde yükseltti. Bu gelişmeyle birlikte hem gönüllü BES hem de Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) birikim yapanlar açısından daha avantajlı bir dönem başladı.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI DEVLET KATKISINI NASIL ETKİLEDİ?

2025 yılında brüt asgari ücret 26 bin 6 lira düzeyindeydi. Bu tutar üzerinden gönüllü BES’te aylık en fazla 7 bin 802 lira devlet katkısı alınabiliyor, yıllık katkı tutarı ise 93 bin 619 liraya ulaşıyordu. Aynı dönemde hem BES hem de OKS kapsamında tasarruf yapan bir katılımcı, toplamda yıllık 187 bin 238 lira devlet katkısından yararlanıyordu.

2026 yılında asgari ücretin yüzde 27 oranında artırılmasıyla birlikte gönüllü BES’te aylık birikim üst limiti 33 bin 30 liraya yükseldi. Buna paralel olarak aylık devlet katkısı 9 bin 909 liraya çıktı. OKS ile birlikte değerlendirildiğinde ise aylık birikim tutarı 66 bin 59 liraya, devlet katkısı da 19 bin 818 liraya ulaştı.

YILLIK DEVLET KATKISI 237 BİN LİRAYI AŞTI

Yeni düzenleme kapsamında gönüllü BES’te yıllık 396 bin 355 lira birikim yapan bir katılımcı, 118 bin 905 lira devlet katkısı alma hakkı elde edecek. Hem BES hem de OKS’de tasarruf yapanlar için yıllık toplam devlet katkısı 237 bin 811 liraya yükseldi. Bu artış, önceki yıla kıyasla 50 bin 573 liralık ek avantaj anlamına geliyor.

FON SEÇİMİ DAHA DA ÖNEMLİ HALE GELDİ

Birikim üst limitlerinin yükselmesi, fon tercihlerinin önemini artırdı. Uzmanlar katılımcıların ister aylık ister yıl başında toplu ödeme yapsın, hem kendi yatırımlarının hem de devlet katkısının yıl boyunca fonlarda değerlendiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle fon performanslarının, emeklilik döneminde elde edilecek toplam tutarı doğrudan etkilediği vurgulanıyor.

Asgari ücret artışının çalışan bütçeleri üzerindeki etkisi tartışılmaya devam ederken Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcıları açısından bu artış önemli bir fırsat sundu. Yapılan hesaplamalara göre 2026 yılında BES ve OKS kapsamında tasarruf yapan yurttaşlar devlet katkısından toplamda yaklaşık 50 bin lira daha fazla yararlanabilecek. Uzmanlar uzun vadeli birikim hedefleyen katılımcıların fon seçimlerini dikkatle yapmalarını öneriyor.