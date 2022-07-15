Bireysel iflas dalgası geliyor: Yurttaşın ödeyemediği banka borcu 30.5 milyar liraya ulaştı

15 Temmuz 2022 Cuma, 09:36

Ekonomik kriz giderek derinleşirken ekonomik veriler de bunu teyit ediyor. Yurttaşın ödeyemediği banka borcu yüzde 55 artışla 30.5 milyar liraya ulaştı. Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, takibe düşenlerin sayısı da yılın ilk 5 ayında 403 binden 748 bine çıktı.

4 MİLYON KİŞİYİ AŞTI

Borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen kişi sayısı ise mayıs 2022 itibarıyla 4 milyon 147 bin 977'ye ulaştı. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2022 yılı ocak-mayıs döneminde 403 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde 513 bin kişi oldu. Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ocak-mayıs 2022 döneminde 748 bin 437 kişi oldu. Bu sayı 2021 yılının aynı döneminde 408 bin 913 kişiydi. Böylece bireysel kredi ve bireysel kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı mayıs 2022 itibarıyla 4 milyon 147 bin 977'ye ulaştı. Ayrıca uzun vadeli ve küçük taksitli borç kapama kredileri tüketicilerin ilk tercihiyken, bunun yerini anlık küçük ihtiyaçları karşılayan limitler aldı.

KREDİ KULLANAN KİŞİ SAYISI 1.6 MİLYON ARTTI



TBB Risk Merkezi nisan ayı raporuna göre, takipteki krediler hariç bireysel kredi kullanan kişi sayısı son bir yılda yaklaşık 1.6 milyon kişi artarak 36.1 milyon kişiye ulaştı. Borçlu kişilere ait ortalama kredi bakiyesi ise 31 bin 500 TL'ye çıktı. Kredi danışmanlık hizmeti veren İnteraktif Kredi'de Krediler Birimi Müdürü Zehra Tükenmez, kullandırılan bireysel kredilerin yüzde 60'ının ihtiyaç kredisi olduğuna işaret ederek, “Bu durum vatandaşın araç, konut gibi taşınmaz satın almaktan ziyade anlık ihtiyaçları ve günü kurtarmak için kredi kullanmayı tercih ettiği gibi bir çıkarım yapmamıza sebep oluyor. Tüketici kredilerinde limitler 150.000 TL civarına kadar çıkabiliyorken şimdi bu limitler 50.000-70.000 TL arasında kalıyor” dedi.