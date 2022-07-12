KYK kredisinin faturası ağır: Paranın değersizleşmesi yeni mezunları vurdu

12 Temmuz 2022 Salı, 04:00

2021-2022 eğitim öğretim döneminin bitmesiyle mezun olan öğrencilerin, eğitim gördükleri süre içinde almak zorunda kaldıkları KYK kredisi borçlarının geri ödeme miktarları da belli oldu. Ancak, ödenecek tutarı gören öğrenciler, büyük şokla karşılaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ne (Yİ-ÜFE) bağlı olarak hesaplanan geri ödeme miktarı, Türk Lirası’nın yüksek değer kaybı, döviz ve enflasyondaki yükselişle birlikte fırladı. Öğrencilere çıkarılan geri ödeme tutarları, alınan paranın en az 2-3 katına çıktı. Cumhuriyet’e konuşan ve adını vermek istemeyen yeni mezun bir kişi, “Dört senede 30 bin lira olarak aldığım öğrenim kredisinin geri ödemesi, Saray’ın dahiyane ekonomi yönetimi sayesinde 74 bin TL olarak geldi” dedi. “‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ anlayışının, Nas’ın, aşındırılan ekonomik kurumların yol açtığı felaketin faturasını öğrencilerin ödemesinin beklendiğini” söyleyen kişi, “Bu hiperenflasyonun yarattığı orta sınıfın cebinden yandaşlara yapılan servet aktarımı öyle bir seviyeye geldi ki doktor, öğretmen, beyaz yakalı bile İstanbul’da kiralık ev bulamaz oldu. Bu ekonomi yönetiminden en çok kim yarar sağlıyorsa, faturayı da onlar ödesin” ifadelerini kullandı.

"AÇIKLAYAMIYORUM"

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise öğrencilerin devleti yönetenler tarafından borç batağına saplandığını belirtti. “Koca holdinglerin, yandaş müteahhitlerin kredi ve vergi borcunun adaletsizce silindiği bu ülkede, bir gencin ailesinin imkansızlıklarına rağmen okumaya çalışmasının bedeli, onu okutmakla yükümlü olan kurumlara kâr kapısı olmak” diyen Özbay, “Beş yıl önce 34 bin lira olarak çekilen bir KYK kredisinin geri ödemesinin enflasyon farkı ve gecikme faiziyle birlikte 130 bin liraya yükselmesini, bir matematik öğretmeni olarak açıklayamıyorum. Devleti yönetenler, faiz tuzaklı krediler verdiği gençlerden bir de utanmadan kendi sebep oldukları enflasyonun farkını istiyor” dedi. “Enflasyon yüzde 80 ise emekçinin ücret artışı neden yüzde 80 olmadı? Enflasyon yüzde 80 değilse bu çocuklardan istediğiniz paralar ne?” sorusunu yönelten Özbay, “Ortada bir borç var ama borçlu olan gençlerimiz değil. Bu ülkede imkânsızlıklara rağmen okumak isteyen gençlere karşılıksız destek vermeyen iktidar borçlu. Mevcut KYK kredilerinin tüm faizleri derhal silinmeli. Devleti yönetenler faiz tuzaklı krediler değil, karşılıksız destekler vermeli” ifadelerini kullandı.