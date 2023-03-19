Bireysel kart borçlusu bir ayda 498 bin kişi artışla 34 milyonu aştı

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 04:00

Ocak sonu itibarıyla bireysel kredi kullananların toplam sayısı Aralık 2022’ye (aylık) kıyasla 451 bin, Ocak 2022’ye (yıllık) kıyasla 2 milyon 133 bin artışla 38 milyon 281 bin kişi oldu. Kredi hacmi (borç) de aylık yüzde 5.3, yıllık yüzde 62.6 artışla 1 trilyon 641 milyar lirayı aştı. Bu kapsamında kredi kartı borçluları aylık 498 bin, yıllık 2 milyon 943 bin artışla 34 milyon 189 bin kişi, tutar aylık yüzde 9, yıllık yüzde 131.5 artışla 491 milyar liraya çıktı.

Ayrıca yıllık bazda kredili mevduat hesabı (ek hesap) kullananlar 1 milyon 528 bin artışla 27 milyon 568 bin kişi, tutar yüzde 103 artışla 80.8 milyar lira, ihtiyaç kredisi kullananlar 141 bin kişi artışla 15 milyon 225 bin kişi, borç yüzde 49.3 artışla 639.4 milyar lira oldu. Yine konut kredisi kullananlar 111 bin düşüşle 2 milyon 248 bin kişiye gerilerken borç yüzde 20.2 artışla 366.8 milyar TL, taşıt kredisi kullananlar 95 bin artışla 468 bin kişi, borç yüzde 163.7 artışla 62.8 milyar liraya çıktı.

ORTALAMA 43 BİN TL

Öte yandan kişi başına ortalama borç (kredi riski) ise Ocak 2022’den Ocak 2023’e bireysel kredilerde 27 bin 926 liradan 42 bin 876 TL, kredi kartında 6 bin 795 liradan 14 bin 377 TL, ek hesapta 1527 liradan 2 bin 929 TL, ihtiyaç kredisinde 28 bin 404 liradan 41 bin 999 TL, konutta 129 bin 387 liradan 163 bin 120 TL ve taşıtta 63 bin 698 liradan 134 bin 359 liraya ulaştı.