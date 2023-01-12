AKP'nin politikaları Türkiye'yi krize sürükledi: Batık kredi kartı çoğalıyor

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 05:50

Ekonomiyle ilgili açıklanan her yeni veri ve araştırma, AKP iktidarının özellikle son beş yıllık yanlış politika tercihleri ve uygulamalarının Türkiye’yi sürüklediği krizin sonuçlarını ortaya koyuyor. Cari açık TL üzerinde baskı yaratırken inşaat maliyetlerindeki artış insanların ev almasını zorlaştırıyor. Batık bireysel kredi ve kredi kartları ise halkın geleceğini ipotek altına alıyor.

- ‘Cari’de 10 yılın zirvesi: Merkez Bankası’nın dün yayımladığı ödemeler dengesi verilerine göre 2022 yılının ilk 11 ayında 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 931 artarak cari açık 41.8 milyar dolara ulaştı. Kasım ayında ise 3.7 milyar dolarlık açık verildi. Bu rakam geçen yılın aynı ayında 2.1 milyar dolardı. Böylece Kasım 2022 itibarıyla son 12 aylık cari açık 45 milyar dolara çıktı. Bu rakam, 2013’teki yıllık 55.1 milyar dolardan sonra en yüksek değer de oldu. Ayrıca, orta vadeli programdaki yıllık 47.3 milyar dolarlık 2022 tahminini de neredeyse yakaladı.

- Batık kart çoğalıyor: TBB Risk Merkezi’nin verilerine göre 2022’nin ilk 11 ayında bireysel kredi kartı borcunu ödememiş (batık) kişi sayısı 831 bin 274 oldu. Bu rakam 2021’in aynı döneminde 610 bin 635’ti. Bireysel kredi borcunu ödememiş kişi sayısı ise 1 milyon 181 bin 715’ten 941 bin 552 kişiye indi. Geçmiş veriler dikkate alındığında bireysel kredi ve kredi kartı borcu devam eden kişi sayısı 3 milyon 931 bin 298 oldu. Yine Kasım 2022 itibarıyla bireysel kredilerde (kredi kartı dahil) tasfiye olunacak alacaklar önceki yıla göre yüzde 31 artış ile 33.7 milyar TL oldu.

- İnşaatta artışa devam: TÜİK’in dün yayımladığı “İnşaat Maliyet Endeksi, Kasım 2022” raporuna göre inşaat maliyet endeksi, Kasım 2022’de önceki (aylık) aya kıyasla yüzde 1.17, Kasım 2021’e (yıllık) kıyasla yüzde 103.47 arttı. Buna göre Ekim 2022’de yüzde 117.07 olan yıllık artışın baz etkisiyle gerilediği görülüyor. Yine Kasım 2022’ye göre aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1.09, işçilik endeksi yüzde 1.47 arttı. Bu artışlar yıllık bazda ise malzemede yüzde 108.55, işçilikte yüzde 87.92 oldu. Kasım 2022 kapsamında bina inşaatı maliyeti ise yıllık yüzde 101.48, aylık yüzde 1.23 yükseldi.