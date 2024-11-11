Birinci değişmedi: En fazla döviz mevduat hesabı olan iller belli oldu

Yayınlanma: 11.11.2024 - 20:30

Güncelleme: 11.11.2024 - 20:30

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 2024 Eylül ayı verilerine göre en fazla döviz mevduatına sahip şehir Aksaray oldu.

2024 yılının eylül sonu itibarıyla Ak­saray’ın 50,2 milyar lira olan toplam mevduatının yüz­de 49,3’ünü döviz hesapları oluşturdu.

Aksaray’ın mev­duatında dövizin payı bir yıl önce yüzde 48.9 düzeyinde bulunuyordu. Buna göre mev­duatta dövizin payı ülke gene­linde düşerken bu ilde arttı.

CNBC'de yer alan habere göre, Aksaray’ı sırasıyla takip eden şehirler ise şöyle:

Bingöl – Yüzde 48.2

Elazığ – Yüzde 47.2

Karaman – Yüzde 46.3

Bayburt – Yüzde 46

Yozgat – Yüzde 46

Nevşehir – Yüzde 45

Kütahya – Yüzde 44.4

Gümüşhane – Yüzde 44

Çorum – Yüzde 42.9

BÜYÜKŞEHİRLERDE DURUM NE?

Üç büyük şehirden İstanbul yüzde 35.8’le 35. sırada İzmir yüzde 32.2 ile 49. sırada Ankara ise 31.7 ile 54. sırada yer alıyor.

Listenin en altında ise yüzde 17.9’la Ardahan, yüzde 23.3’le Kars ve yüzde 23.8’le Urfa bulunuyor.

Yurtdışı yerleşiklerin mevduatlarındaki döviz payı ise yüzde 66.2 olarak ölçüldü.

AKSARAY 2023'TE ZİRVEDE YER ALMIŞTI

BDDK'nin verilerine göre 2023'ün ilk çeyreğinde de Aksaray listede ilk sırayı almıştı.

2023 verilerinde Aksaray'ı sırasıyla Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kütahya, Yalova, Bayburt, Karaman, Elazığ ve Antalya takip etmişti.