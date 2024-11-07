ABD seçimleri sonrası dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 7 Kasım 2024 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,1980 liradan, Euro 36,8800 liradan güne başladı.

ABD seçimleri sonrası dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 7 Kasım 2024 döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 07.11.2024 - 09:38

Serbest piyasada 34,1960 liradan alınan dolar, 34,1980 liradan satılıyor. 36,8780 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,8800 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,2360 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,7270 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro

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