Birisi ödeneğini aştı, diğeri neredeyse tüketti: Bütçeyi yettiremediler

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verilerine göre, aralarında bakanlıkların da bulunduğu genel bütçeli idarelere yıl başında Bütçe Yasası ile verilen ödenek toplamı 14.6 trilyon liraydı. Bu idarelerin 7 aylık toplam harcaması 7.5 trilyon lira olarak gerçekleşti. 7 ayın sonunda bütçe başlangıç ödeneğini aşan tek kurum önceki yıllarda olduğu gibi yine AB Başkanlığı oldu. AB Başkanlığı’na yılın başında Bütçe Yasası ile 6.7 milyar lira başlangıç ödeneği verilmişti. Başkanlığın 7 aylık gideri ise başlangıç ödeneğinin çok üzerine çıkarak 9.4 milyar liraya ulaştı. Ödenek üstü harcama yapılmış oldu.

SARAYLAR DA HARCADI

Bütçe verilerine göre, başlangıç ödeneğini aşmak üzere olan bir diğer kurum ise Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı. Başkanlığa, yılın başında Bütçe Yasası ile verilen başlangıç ödeneği 3 milyar 113 milyon 542 bin liraydı. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 7 ayda 3 milyar 28 milyon 398 bin lira harcama gerçekleştirdi. Başlangıç ödeneğinin aşılmasına çok az kaldı.

KİM NE KADAR HARCADI?

Diğer bazı genel bütçeli idarelerin başlangıç ödenekleri ile 7 aylık toplam harcamaları da şöyle: Cumhurbaşkanlığı’nın başlangıç ödeneği 16.9 milyar liraydı. 7 aylık harcaması 7.5 milyar lira oldu. Bütçesi ile birçok bakanlığı geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başlangıç ödeneği 130.1 milyar liraydı. 7 ayda 73.7 milyar lira harcama gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçesi 6.5 trilyon liraydı. 7 aylık harcaması 3.7 trilyon lira olarak gerekleşti.