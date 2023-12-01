Birleşik Emekli-Sen Temsilcileri Cumhuriyet TV'de! 'Bizi açlıkla terbiye ediyorlar'

Yayınlanma: 01.12.2023 - 17:56

Güncelleme: 01.12.2023 - 17:56

Aralık ayının gelmesiyle birlikte asgari ücret ve emekli maaşında yapılacak artışlar merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bugün, asgari ücret görüşmelerinin 11 Aralık'ta başlayacağını açıkladı.

Emekli maaşlarında yapılacak artışın ise Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen enflasyon oranlarına paralel olarak artacağı bekleniyor. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira ile geçinmekte zorlanan emekliler ise, uzun süredir en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılmasını talep ediyor.

"SADAKA DEĞİL EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ"

Emeklilerin sorunlarını Cumhuriyet TV'de anlatan Birleşik Emekliler Sendikası Başkanı Mahmut Şengül, "Maliye Bakanı'nın açıklamaları gösteriyor ki yeni yılda en düşük emekli maaşı şimdiki asgari ücrete bile yaklaşamayacak. Çünkü Bakan, enflasyon artışını asgari ücretlinin ve emeklinin maaş artışlarına bağlıyor. En düşük emekli maaşının 10 bin lira civarında olacağını tahmin ediyorum.

Biz devletten sadaka değil, yıllarca çalıştığımız emeğimizin karşılığını istiyoruz. İnsan onuruna yaraşır bir yaşam istiyoruz. Bundan 20 yıl evvel en kötü emekli maaşı asgari ücretin üzerindeydi. emekliler o zaman bir ev alabiliyordu, şimdi ise arabanın dört kapısından birini bile almak mümkün değil. En düşük emekli kök maaşının 18 bin 500 liraya yükseltilmesini istiyoruz. Seyyanen zam, refah payı gibi aldatmacaları istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZİ AÇLIKLA TERBİYE EDİYORLAR"

Emeklilere geçtiğimiz ay verilen 5 bin liralık ikramiyeye ilişkin görüşlerini aktaran Şengül, "Emeklilere 5 bin lira verilmesi gündeme geldiğinde, çalışanlar alamayacaktı. Muhalefet partileri tüm emeklilere verilmesi için önerge verdi, ancak iktidar bloğundaki milletvekilleri 'Hayır' oyu kullandırlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin ardından 'Ayrım yapmayacağız, herkes alacak' dediğinde aynı milletvekilleri 'Evet' oyu verdiler. Siz kimin vekilisiniz? Bu insanları yardıma ve sadakaya alıştırma yöntemidir.

Biz bir sefere mahsus olan yardımı değil, hakkımız olan, kalıcı olan ücret artışı istiyoruz. Bizi açlıkla terbiye ederek, disipline etmek istiyorlar" diye konuştu.

"EMEKLİLER GÜCÜNÜN FARKINDA DEĞİL"

Emeklilerin Türkiye'deki seçmen kitlesinin nerdeyse yarısını oluşturduğunu anımsatan Birleşik Emekliler Sendikası Genel Sekreteri Aysel Lüle ise şunları söyledi:

"Kira ödeyemiyoruz, elektirik, su faturaları, gıdaya yetişmek mümkün değil. Emekliler için gıda tamamen vitrinlik oldu. Kasabın, manavın önünden geçilmiyor. Sağlık da başlı başına bir sorun. Hastaneye gideceği zaman düşünüyor çünkü katkı payı ve muayene parası maaşımızdan kesiliyor. Emekliler yakınmakla yetinmemeli. Biz sürekli alanlardayız, emeklileri alanlara indirmekte zorlanıyoruz. İktidar emekliye 'Yaşamayın, ölün' diyor. Bizi bir kambur olarak görüyor. Emekliler gücünün farkında değil."