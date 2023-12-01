Emeklilerden imza kampanyası: Yaşama savaşı veriyoruz

Yayınlanma: 01.12.2023 - 15:17

Güncelleme: 01.12.2023 - 15:17

Tüm Emekliler Sendikası Konak Şubesi üyesi emekliler bugün Konak Meydanında bir araya gelerek aldıkları emekli maaşlarını düzenlediklleri basın açıklamasıyla protesto etti. Sendika üye gün boyunca 2024 yılında emekli maaşlarının asgari ücret seviyesinde olması ve yıl içerisinde emeklilere 4 maaş ikramiye verilmesi için imza kampanyası düzenledi.

“İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ”

“Saray’a değil emekliye bütçe”, Zam, zulüm işkence işte AKP” sloganları atan emekliler adına basın açıklamasını okuyan Tüm Emekliler Sendikası Konak Yönetim Kurulu üyesi Veciha Biçer, şunları söyledi:

"2024 yılının merkezi hükümet bütçe tasarısı komisyondan geçti ve 4 Aralık 2023 itibariyle TBMM'de görüşülmeye başlanacak. Bütçe metinleri sıradan, basit, rakamların alt alta toplandığı metinler değildir. Bütçe metinleri önümüzdeki gelecek yılın tahminlerinin bilimsel olarak yapıldığı ve bir ülkenin gelirlerinin kimlerden ve nasıl toplanacağı, toplanan gelirlerden hangi kesimlere ne kadar pay ayrılacağının önceden belirlendiği ve bütçelerin, siyasi iktidarın hangi sınıfın çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini gösteren en somut ekonomik ve siyasi metinlerdir. 21 yıllık AK Parti iktidarının daha önce hazırladığı tüm merkezi hükümet bütçeleri gibi bu 2024 merkezi hükümet bütçesi de saraydaki tuzu kuru bir grup danışman tarafından emekçileri, emeklileri, yoksulları, küçük üreticileri yok sayan, biz halkı işsizliğe, açlığa ve yoksulluğa terk eden, çalışanların ve emeklilerin temsilcilerinin görüşlerine başvurulmadan hazırlanan belgedir. Daha önce hazırladıkları bütçelerde de olduğu gibi 2024 bütçesinde de biz emeklilerin insanca yaşamak istiyoruz haykırışımızın karşılığı yok. Sağlık hakkımız yok. Kısaca bu bütçede sosyal devlet yok, emekçiler, emekliler, küçük üreticiler, işsizler, yani halk yok. Bu bütçede var olan ise uluslararası sermayenin temsilcilerinin uygulatacakları en vahşi haliyle neoliberal politika var.

"MİLYONLARCA EMEKLİ AÇLIK VE YOKSULLUKLA BAŞBAŞA YAŞAMA SAVAŞI VERİYOR"

Daha önceki bütçelerde de olduğu gibi 2024 merkezi hükümet bütçesinde de bizim payımıza düşen ise; bütçe gelirleri;çok kazanandan çok alınarak toplanması gerekirken, yine bütçe gelirlerinin büyük bir çoğunluğu dolaylı vergilerden sağlanacak. Yani bütçenin yükü her zaman olduğu gibi iğneden, ipliğe yapılacak zamlarla çalışanların, emeklilerin, yoksulların sırtına yüklenecek. Bütçe gelirlerini büyük oranda dolaylı vergilerden sağladıkları için bu sebeple sürekli olarak başta akaryakıt, elektrik, doğalgaz olmak üzere tüm temel tüketim ürünlerine sürekli zam yaparak bütçe açığını zenginlerin değil, halkın sırtına yıkıyorlar. Yoksullaştırılmaya karşı demokratik haklarını kullanıp sesini çıkarmak, kendini ifade etmek isteyen herkesi terörist, dış güçlerin maşası, gayri milli vs. Diye yaftalayarak, en basit, barışçıl bir şekilde de olsa kendini ifade etmesi kolluk güçleriyle, o da olmazsa iktidarın sopasına dönüştürülmüş olan yargı marifetiyle engelleniyor. Basının da özgür olduğu bir sosyal hukuk devletinde bu vahşi neoliberal politikaları uygulayamazlar. AK Parti iktidarının 21 yıllık karnesi bizi hiç yanıltmıyor. 2024 bütçesinde de yokuz. Kendi yanlış ekonomik politikalarının sonucu olarak derinleşen ve artık saklanamayan ağır ekonomik krizin faturasının bize kesilmesi ile yoksulluk sınırından sonra açlık sınırı altına itilen biz emekliler 2024 bütçesi ile daha da yoksullaştırılmak isteniyoruz. Biz milyonlarca emekli açlık ve yoksullukla başbaşa, yaşama savaşı veriyoruz, sözün bittiği yerdeyiz, düşün artık bizlerin de, memleketimizin de sırtından... İnsanca yaşamak biz milyonların hakkı değil mi?"

TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Biçer açıklamanın sonunda emekliler adına talepleri de şu sözlerle sıraladı:

"En düşük emekli maaşı insanca yaşayacağımız bir seviyedeaçlık sınırı üstüne çıkarılsın, Emeklilere OcakNisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört ikramiye ödensinİkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara da aldıkları maaş oranı kadar değiltam ödensin, Temel gıda maddeleri ile elektrikdoğalgaz ve akaryakıt fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zamlar nedeniyle düşen satın alma gücümüzde meydana gelen kaybın telafisi için seyyanen derhal zam yapılsın, Emekli maaşlarının iktidarlar tarafından tek taraflı belirlenmesi yerine anayasada gerekli düzenlemenin uluslararası tüm metinlerde geçtiği gibiherkes sendika kurabilir şeklinde düzenlenmesi ve ardından TBMM de emekli sendikaları statü yasasının çıkarılarak bizlerle toplu sözleşme masasında belirlenmelidir. Emekli sendikaları statü yasası" derhal çıkarılsın, Aylık Bağlanma Oranı eskisi gibi yapılsın, Temel gıda maddeleri ile elektrikdoğalgaz ve akaryakıt fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zamlar nedeniyle düşen satın alma gücümüzde meydana gelen kaybın telafisi için seyyanen derhal zam yapılsın, Gerçek bir intibak Yasası derhal çıkarılarak 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekliler arasındaki maaş eşitsizliği giderilsin, 10 banka 6 sigorta şirketiyle, TOBB ve ona bağlı odaların çalışanlarının olduğu 17 emekli sandığına bağlı yaklaşık 300 bin emekli de SGK çatısı altına alınarak yaşadıkları ayrımcılık ve mağduriyetler giderilsin, Emekli maaşlarından yapılan muayene, ilaç vs. tüm sağlık kesintilere son verilsin , Şehir içi ve şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarından emeklilere ve eşlerine ücretsiz ulaşım hakkı sağlansın, Temel gıda maddeleri ile elektrik, su ve doğal gaz faturaları üzerinden alınan KDV kaldırılsın, Hastanelerde Geriatri (yaşlılık) bölümleri açılsın. Var olanlar takviye edilsin, Çalışanlar geçmiş yıllarda olduğu gibi artık emekli olduklarında kıdem tazminatlarıyla bir daire satın almak koşulları ortadan kaldırılmıştır. Biz emeklilere ucuz konut sağlayacak projeler ve şartlar geliştirilsin., Emekli yurttaşlara yaşamlarının sonbaharında hak ettikleri saygı gösterilsin. Yalnız yaşayan, hasta ve bakıma ihtiyacı olan emekli ve yaşlı yurttaşlar için devlete ait huzurevi sayısı artırılarak, bakım hizmetleri yaygınlaştırılsın."