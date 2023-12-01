Tarih verildi: Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi ne zaman yatacak?

Yayınlanma: 01.12.2023 - 14:51

Güncelleme: 01.12.2023 - 14:51

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında çalışan emekliye ikramiyeyi de içeren torba yasa teklifi hakkında açıklamalarda bulundu.

Akbaşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifinin, önümüzdeki hafta Genel Kurulda görüşülmeye başlanacağını belirtti.

Akbaşoğlu torba yasa teklifinin çalışan emekliye ikramiyeyi de içerdiğini belirterek şöyle konuştu:

“Birçok maddeyi ihtiva ediyor. Kamuoyunun birçok beklentisini de karşılayacak nitelikte. Hem fahiş fiyat mücadele konusunda hem de çalışan emeklilerin 5 bin TL alabilmelerine ilişkin düzenlemeyi de içeren bir kanun teklifi.”