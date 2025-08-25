Birleşik Kamu-İş: Açlık sınırı 28 bini aştı, yoksulluk sınırı 88 bin liraya dayandı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın Ağustos 2025 açlık-yoksulluk araştırmasına göre, açlık ve yoksulluk sınırı ile asgari ücret arasındaki uçurum açılıyor.

Rapora göre;

Açlık sınırı ağustosta önceki aya göre 774 lira artarak 28 bin 444 liraya yükseldi.

Yoksulluk sınırı ise gıda dışı harcamalardaki artışların etkisiyle 87 bin 910 liraya çıktı.

Son bir yılda açlık sınırı 7 bin 486 lira, yoksulluk sınırı ise 23 bin 753 lira arttı.

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ 6 BİN 341 LİRA ALTINDA

2025 yılı için 22 bin 104 lira olarak belirlenen net asgari ücret, açlık sınırının yüzde 29 altında kaldı. Dört kişilik bir ailenin yalnızca 23 günlük beslenme harcamasına yetebilen asgari ücret, yoksulluk sınırının ise ancak dörtte birini karşılayabiliyor.

En düşük emekli aylığı (16 bin 881 TL) ise sadece 18 günlük beslenmeye yetiyor.

MEMUR MAAŞLARI DA YETERSİZ

Yılın ikinci yarısında 50 bin 534 liraya yükselen en düşük memur maaşı, yoksulluk sınırının sadece yüzde 57,5’ini karşılayabiliyor. Ortalama memur maaşı olan 57 bin 310 lira da yoksulluk sınırının yüzde 65’ine denk geliyor.

GIDA HARCAMALARI HIZLA YÜKSELDİ

Ağustosta dört kişilik bir ailenin dengeli beslenme için yapması gereken gıda harcaması (açlık sınırı):

Et, balık, yumurta: 9 bin 7 TL

Süt, yoğurt, peynir: 5 bin 789 TL

Meyve: 3 bin 461 TL

Sebze: 3 bin 24 TL

Ekmek, un, makarna: 2 bin 283 TL

Toplamda açlık sınırı 28 bin 444 TL oldu.

GIDA DIŞI HARCAMALAR 59 BİN 466 TL’YE ÇIKTI

Aynı ailenin gıda dışı ihtiyaçları için yapması gereken aylık harcama 59 bin 466 TL’ye ulaştı.

Barınma: 17 bin 726 TL

Ulaştırma: 16 bin 360 TL

Ev eşyası: 6 bin 997 TL

Eğitim: 1.633 TL

Sağlık: 2 bin 430 TL

YOKSULLUK SINIRI 88 BİN LİRA

Gıda ve gıda dışı harcamaların toplamı olan yoksulluk sınırı Ağustos 2025’te 87 bin 910 TL olarak hesaplandı. Bu tutar temmuza göre 2 bin 566 TL, yılın ilk sekiz ayında 16 bin 862 TL, son bir yılda ise 23 bin 753 TL arttı.