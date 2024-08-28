Birleşik Kamu-İş araştırdı: Açlık ve yoksulluk sınırı zirveyi gördü

Yayınlanma: 28.08.2024 - 11:51

Güncelleme: 28.08.2024 - 11:51

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, ağustos ayı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, açlık sınırı bir önceki aya göre 182 lira artarak 20 bin 958 liraya, yoksulluk sınırı ise bin 855 lira artarak 64 bin 157 liraya yükseldi.

Birleşik Kamu-İş'in Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın araştırmasına göre, açlık sınırının bir önceki aya göre 182 lira arttığı ağustos ayında gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise bin 673 liralık artışla 43 bin 199 liraya çıktı.

Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre bin 855 lira arttı. Son bir yıllık dönemde ise açlık sınırı 7 bin 257 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 18 bin 627 lira ve yoksulluk sınırı ise 25 bin 884 liralık artış gösterdi.

Ağustos’ta 20 bin 958 liraya çıkan açlık sınırı, bu yıl sonuna kadar 17 bin 2 lira olarak uygulanacak olan asgari ücretin 3 bin 956 lira üzerine çıktı.