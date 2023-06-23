Birleşik Kamu-İş: En düşük memur maaşı 32 bin lira olmalıdır

Yayınlanma: 23.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.06.2023 - 03:11

Eyleme Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi ve Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay da katıldı. Birleşik Kamu-İş Başkanı Yeşildağ, “Sarı sendikaların razı olduğu buçukluk zamlar, ağır enflasyon ortamı nedeniyle alım gücü eriyen kamu emekçileri, maaşlarında insanca yaşamalarını mümkün kılacak bir oranda artış beklemektedir” dedi.

Yeşildağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “En düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı” vaadini anımsatarak şunları söyledi:

“Konfederasyonumuz 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırının 32 bin liraya dayandığını ortaya koydu. Enflasyon oranı, ülkede çalışan nüfusun birçok hayati konusunu belirliyor. Bu yüzden enflasyon ölçme işi TÜİK’in yaptığı gibi belirlenemez. Bu işlemler aylık olarak, bilimsel yöntemlerle ve şeffaf olarak yapılmalı. Belirlenen bu gerçek enflasyon oranları, yine aylık olarak kamu emekçilerinin ücretine yansıtılmalıdır.”

Yeşildağ, kamudaki çalışma yaşamında memur-işçi arasında gelir adaletsizliği oluştuğunu belirterek, “Kamudaki çalışma yaşamındaki ücret dağılımı adil bir şekilde dengelenmeli” diye konuştu.