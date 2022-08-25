Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu açıkladı: Aylık geliriniz 21 bin 784 lira değilse yoksulsunuz

25 Ağustos 2022 Perşembe, 13:05

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, 2022 Ağustos’a ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Yapılan açıklamada, yüksek enflasyon nedeniyle 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için gereken aylık harcama tutarının (açlık sınırı) ağustosta 7 bin 282 TL’ye yükseldiği, tüm harcamalarını ifade eden yoksulluk sınırının ise 21 bin 784 TL’ye ulaştığı belirtildi.

Böylece, açlık sınırı ağustosta bir önceki aya göre 284 TL daha artmış oldu.

Gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama da 243 TL artarak 14 bin 466 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise aylık bazda 527 lira daha arttı. Birleşik Kamu-İş, son bir yılda açlık sınırının 3 bin 693 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamanın ise 5 bin 685 lira arttığını belirtti. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

YILLIK ARTIŞ 9 BİNNİN ÜZERİNE

“Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı son bir yılda toplam 9 bin 351 liralık artış gösterdi.”

Ankara'da en fazla alışveriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlarına göre, sağlıklı beslenebilmek için et- balık-yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 50 lira, son bir yılda ise 778 lira artarak bin 816 lira oldu.

Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 6 lira arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise 116 liralık artışla 209 lira oldu.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ EL YAKIYOR

Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama ağustosta bir önceki aya göre 73 lira artarak 2 bin liraya yükseldi. Son bir yıllık dönemde ise bin 104 liralık artış oldu. Meyve için harcanması gereken para ağustosta 29 lira azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise 167 lira artarak 529 lira oldu. Sebze harcamasının parasal tutarı da ağustosta önceki aya göre 106 lira arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise 516 lira artarak 794 lira oldu.