Ekonomik krizle derinleşen yoksullukta ağız ve diş sağlığı da etkilendi

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

Yoksulluğun doğrudan yaşam kalitesini etkilediğini belirten Ankara Diş Hekimleri Odası (ADO) Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül, “Özetle yoksulluk sağlıksızlığa neden oluyor. Konuya dişhekimliği alanından bakacak olursak toplumun yüzde 85’inin ağız ve diş sağlığı bozuk. En önemli halk sağlığı sorunları içinde yer alan ağız ve diş hastalıklarının nedeni de büyük oranda yoksulluk” dedi. İşsizliğe bağlı maddi sıkıntılar nedeniyle ailelerin çocuklarının ağız hijyeni için gerekli olan en basit malzemeleri bile alamadığını belirten Gül, “Diş fırçası, diş macunu bile alamıyor, çocuklarını doktora götüremiyor. Sosyal güvencesi olmayan ailelerin çocukları, kamu ağız diş sağlığı hizmetlerinden de yararlanamıyor” ifadelerini kullandı.