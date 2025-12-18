Birleşik Kamu-İş'ten eylem kararı: Memurlar yarın iş bırakacak!

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, memur ve emeklilerin alacaklı konumda olmasına rağmen hak ettikleri gelir artışlarının hayata geçirilmediğini söyledi. Yıldırım, hükümetin ücret artış politikalarına tepki olarak yarın bir günlük iş bırakma eylemi yapılacağını duyurdu.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ’TEN İŞ BIRAKMA KARARI

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, iş bırakma kararının gerekçelerini kamuoyuyla paylaştı. Yıldırım, bütçe görüşmelerinde emekçilere yeterli kaynağın ayrılmadığını ve adaletsiz bir tabloyla karşı karşıya kalındığını belirtti.

19 Aralık'ta Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak bütçe görüşmelerinde emekçiye yeterince kaynak ayrılmadığı, haksızlık yapıldığı ve hakkı verilmediği için bir iş bırakma kararı aldık. Bu bir günlük bağlamda değerlendirilecek bir durum değil. Hakem heyetinde yer alan 7'ye 4'lük hükümetin çoğunlukta olduğu bir durum oldu.

ZAM ORANLARINA TEPKİ

Yıldırım, açıklanan zam oranlarının mevcut ve beklenen enflasyonu karşılamadığını vurguladı. Sürecin kendileri açısından sona ermediğini dile getiren Yıldırım, mücadelenin devam edeceğini ifade etti.

Ocak ayında yüzde 11 ikinci altı ayda yüzde 7 gibi geçmiş ve gelecek enflasyonu karşılamayacak bir rakamla işi bağladılar. Bize göre bitti dediler ama bize göre bitmedi onlara göre bitti. Mücadele oradan devam ediyor. TÜİK'in gerçek dışı açıkladığı aylık enflasyon verileri dahi bizlere önermiş oldukları rakamların altında kalıyor.

MEMUR VE EMEKLİLERİN ALACAKLI OLDUĞU VURGUSU

Temmuz ayında verilen artışların kısa sürede eridiğini savunan Yıldırım, memur ve emeklilerin alacaklı duruma geçtiğini söyledi.

Temmuz ayında yüzde 5 zam verdiler. Ama şu an 11'i geçti. Sapma payı var. Tahminlerin iki katı çıkan rakamlarınızı neden kabul edelim. Eylül ayından itibaren memur ve emekliler alacaklı pozisyona geçtik. Her bir memurun cebine girmesi gereken parayı vermiyorlar.

SOSYAL DESTEK TALEPLERİ ÖNE ÇIKTI

Yıldırım, hükümetin memur ve emeklilerin haklarını hazineye aktardığını savunarak, sosyal destek taleplerini de dile getirdi.

Her bir memurun kendi cebine girmesi gereken parayı hükümet vermiyor hazineye aktarıyor. En büyük taleplerimizden biri buydu. Asgari ücret 22 bin 104, emekli aylığı 16 bin 881 lira. Kasım ayında Birleşik Kamu-İş'in araştırmasına göre kasım ayında açlık 30 bin lirayı geçti.

YOKSULLUK VE AÇLIK SINIRI TARTIŞMASI

Yıldırım, TÜİK verilerine de değinerek yoksulluk ve açlık sınırına dikkat çekti.

TÜİK'i bu rakamlarına göre açlık sınırı 30, yoksulluk sınırı 90 bin lirayı geçmişse Türkiye2deki hiçbir aileyi hiçbir kişiyi yoksulluk sınırının altında bir rakama mecbur edemezsiniz diyerek bu talebimizi dile getiriyoruz masada.

TÜM İLLERDE BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK

Birleşik Kamu-İş’in ülke genelinde basın açıklamaları yapacağını belirten Yıldırım, Ankara’daki programı da açıkladı.

Bütün illerde konfederasyon olarak basın açıklaması yapılacak. Yarın Dikmen Kapı önünde olacağız. Saat 14.00'te toplanacağız. Çünkü bütçe görüşmelerinin son iki gününe giriliyor. Milletvekillerine indir-kaldır yapacağınıza sokağa bakın diyoruz.

VERGİ VE SOSYAL HAKLAR İÇİN ÇAĞRI

Yıldırım, taleplerinin yalnızca ücret artışıyla sınırlı olmadığını belirterek vergi ve sosyal destek başlıklarına dikkat çekti.