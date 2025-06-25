Birleşik Kamu-İş toplu sözleşme talepleri için meydanlara iniyor: Bu dönem emekçinin dediği olacak

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, ağustos ayında başlayacak ve 2026-2027 yıllarını kapsayacak 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi eylemlilik kararı aldı. Konfederasyon ülke genelinde bölgesel eylemler gerçekleştirecek. İlk durak ise bugün, Diyarbakır’daki Dağkapı Meydanı olacak. Kamu emekçilerinin taleplerini meydanlarda dile getirmeye hazırlanan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu yola “Bu dönem masanın değil emekçinin dediği olacak” parolasıyla çıkacak.

‘7 DÖNEMDİR EMEKÇİLER KAYBETTİ’

Eylemler öncesi Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. “Toplu Sözleşme görüşmeleri sürecinde taleplerini Türkiye'nin her köşesinden haykıracaklarını belirten Yıldırım, “Bu yıl; emekçinin haklı taleplerini her platformda savunan, Türkiye’nin üçüncü büyük memur konfederasyonu Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Toplu Sözleşme masasında olacak. 7 dönemdir sadece masa ile sınırlı mücadelenin sonucunda emekçiler kaybetti. Emekçiyi görmezden gelen anlayışa karşı 8.dönemde meydanın gücüyle emekçinin dediği olacak” dedi.

11 İL 11 EYLEM

Konfederasyonun eylem takvimi 11 ili kapsıyor. Her bir bölgede çevre illerden gelen kamu emekçilerinin katılımıyla kitlesel buluşmalar düzenlenecek. Programın yapılacağı iller şu şekilde: Diyarbakır, Sivas, Trabzon, Samsun, Zonguldak, Edirne, Bursa, Antalya, Adana, İstanbul ve İzmir.