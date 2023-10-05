Birleşik Krallık hizmet sektöründe son 8 ayın en zayıf performansı görüldü

Yayınlanma: 05.10.2023 - 07:00

Güncelleme: 05.10.2023 - 07:00

S&P Global/CIPS'ten yapılan açıklamaya göre, Birleşik Krallık'ta eylülde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nihai verisi 49,3 seviyesine geriledi. Öncü verilere göre hizmet sektörü PMI verisi 47,2 olarak tahmin edilmişti.

Hizmet sektörü PMI verisi ağustosta ise 49,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü büyümeye işaret ederken, bu seviyenin altı daralmayı gösteriyor.

Eylülde hizmet sektörü firmalarının işe alımlarda frene basması da sektör istihdamında Ocak 2021'den bu zamana kadarki en hızla düşüşe yol açtı.

Hizmet ve imalat sektörü bileşik PMI ise eylülde 48,5'e geriledi. Öncü verilerde eylül ayı bileşik PMI 46,8 olarak tahmin edilmişti. Bu veri, ağustosta 48,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen S&P Küresel Piyasa Araştırmaları Müdürü Tim Moore, hizmet sektörü aktivitesinin negatif seyirde kalmaya devam ettiğini belirterek, "Birleşik Krallık'ta hizmet sektörü üretimindeki düşüş, bu yılın başından beri görülen en büyük düşüş oldu ve bahar aylarındaki güçlü büyümeyle tezat oluşturdu" ifadesini kullandı.

İngiltere Merkez Bankasının enflasyonla mücadele kapsamında faiz oranlarını yüksek tutmaya devam etmesi hizmet sektörü performansını olumsuz etkiliyor.