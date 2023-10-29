Birleşik Krallık’ta hizmet sektörü ekim ayında daraldı

Yayınlanma: 29.10.2023 - 07:00

Güncelleme: 29.10.2023 - 07:00

S&P Global/CIPS tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi, bu yılın ekim ayında 49,2’ye gerileyerek son 9 ayın en düşük seviyesini gördü.

Beklenti, hizmet sektörü PMI verisinin 49,5 olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Ülkede hizmet sektörü PMI verisi, geçen ay 49,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Birleşik Krallık'ta hizmet sektörü, ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 80'lik kısmını temsil etmektedir.

S&P Global/CIPS tarafından yapılan açıklamada, ülkede imalat sanayi PMI verisinin ise bu yılın ekim ayında 45,2 seviyesine yükseldiği belirtildi.

Beklenti, imalat sektörü PMI verisinin ekim ayında 45 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Ülkede imalat sektörü PMI verisi bir önceki ayda (eylül) 44,3 seviyesinde kaydedilmişti.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak yorumlanmaktadır.

Ülkede bileşik PMI verisi, bu yılın ekim ayında 48,7 olan beklentinin altında kalarak 48,6 seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın eylül ayındaki bileşik PMI verisi 48,5 olarak kaydedilmişti.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan S&P Global Piyasa Araştırmaları Başkanı Chris Williamson, şu ifadeleri kullandı:



"İngiliz ekonomisi ekim ayında artan hayat pahalılığı, yüksek faiz ve azalan ihracatı sebebiyle resesyonun kıyısında seyretmeye devam etti. Yüksek petrol fiyatları nedeniyle yukarı yönlü bir enflasyon baskısının yaşanması olasılığı en büyük endişe kaynağı. Bu, politika yapıcıların bu yılın geri kalanında bir faiz artışını göz ardı etmeleri olasılığının düşük olacağı anlamına gelecektir."