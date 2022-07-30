Birleşik Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel: Perakendede fiyatlar yüzde 100 artacak

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, üyeler arasında yapılan Haziran Ayı Anketi’nin sonuçlarını değerlendirdi. Turistlerin etkisiyle perakende sektöründe ciro artışının haziranda da devam ederek yüzde 80 arttığını belirten Öncel, ancak artışın adetsel değil artan fiyatlardan kaynaklandığını açıkladı.

Öncel, sektörde hammadde, enerji, dağıtım ve işçilik gibi yüksek girdi maliyetlerinden kaynaklanan baskının da devam ettiğini ifade ederek “Haziranda ÜFE ve TÜFE arasında 60 puan fark var. Kış sezonu ürünlerinde yıllık bazda yüzde 100’e varan fiyat artışları şaşırtıcı olmayacak. Hem sektör hem de tüketici açısından kış sezonunun zorlu geçeceğini söyleyebiliriz” dedi.

