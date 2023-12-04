Birleşik Metal-İş Sendikası’nın yeni başkanı Özkan Atar, grevi işaret etti: Metalde koltuk değişimi
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın, 21’inci Olağan Genel Kurulu’nda Adnan Serdaroğlu, genel başkanlık görevini Özkan Atar’a bıraktı.
Atar, sendikanın bundan sonraki izleyeceği yol haritasını Cumhuriyet’e anlattı. Cumhuriyet tarihinin en ağır bölüşüm krizinin yaşandığını belirten Özkan, “Fabrikalardan, genel kurulumuza katılan 250’nin üzerinde delege arkadaşımız insanca yaşayabilecekleri bir ülkede, yaşam ve çalışma koşullarının iyileştiği, sınıfsal ve toplumsal hak ve özgürlüklerin geliştiği ve barışın egemen olduğu bir dünya özlemlerini dile getirdiler” dedi.
KEMAL TÜRKLER HATIRLATMASI
Sefalet ücreti dayatmasına karşı olduklarını da vurgulayan Özkan şöyle devam etti: “Başta kıdem tazminatı olmak üzere sermaye ve siyasi iktidar tarafından dillendirilen saldırılara karşı üretimden gelen gücümüzün kullanılması ve gerektiğinde genel grevle cevaplanması yönündeki duruşumuz nettir. Sürekli artan başta gelir vergisi olmak üzere dolaylı vergiler de dahil mutlaka adil bir reform talep ediyoruz ve bunun için de mücadelemizi örgütleyeceğiz. Genel kurulumuzun sonuçları itibarıyla de üyelerimizden aldığımız görüşler ve güç doğrultusunda Onursal Genel Başkanımız Kemal Türkler’in bizlere bırakmış olduğu ilkeleri ve hedefleri rehber edinerek mücadelesine kararlılıkla devam edecektir.”
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