Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, DHMİ işyerlerinde şubat ayında grev kararı aldı: Emekçi ayrımcılıktan bıktı!

BTS, DHMİ Genel Müdürlüğü’nün Eurocontrol tazminatı uygulamalarıyla çalışanların büyük bir kısmını yok sayarak kurumda çalışma barışını ortadan kaldırdığını bildirdi. Yanlış uygulamalar sonucunda toplam sefer sayısı yönünden aynı yoğunluğa sahip olan Fransa ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin her yıl 500 milyon euro gelirden mahkum bırakıldığına işaret eden BTS, bu haksızlığa karşı, çalışanlar olarak 18 Şubat’ta iş bırakma kararı aldıklarını duyurdu. BTS, bu kararın uluslararası havacılık otoritelerine bildirileceğini, uluslararası kurullar gereğince çalışanların bir kısmının görev başında olmadığı durumlarda uçak seferlerinin yapılamayacağını, yabancı uçakların da Türkiye üzerinden transit uçuş yapamayacaklarını bildirdi.

‘GÖZDEN GEÇİRİN’

BTS, “Uçakların rötar yapması ya da tamamen iptal edilmesi ihtimaline karşı vatandaşlarımızın seyahat tarihlerini gözden geçirmelerini tavsiye ediyoruz” açıklamasını yaptı. Sendika, bugünden itibaren de süresiz şekilde hizmet üretiminde bazı kısıtlamalara gitti.

‘AYRIMCILIK YAPILIYOR’

BTS Havacılık Şube Başkanı Osman Karaman, havacılık tazminatının tamamının Eurocontrol’den geldiğini, bu paranın bütçeye hiçbir zararı olmadığını söyledi. 10 Temmuz’da yeni bir düzenleme yapıldığını, performans primi ve transit geçiş primi verilmeye başlandığını dile getiren Karaman, bu ödemelerde personel arasında ayrımcılık yapıldığını belirtti. “Niye herkese vermiyorsunuz? Bu paranın kaynağı zaten Eurocontrol” diyen Karaman, “Sorun ödemenin aynı birimde görev yapan müdürlere, başuzmanlara, müşavirlere verilip, şeflere, memurlara verilmemesinden kaynaklanıyor. DHMİ ile görüştük. Bütçeden para çıkmamasına uğraşıldığı söyleniyor. Ancak zaten bütçeden para çıkmıyor ki. Bu para Eurocontrol’den geliyor” değerlendirmesini yaptı.