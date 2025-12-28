Birleşme ve satın almalar 2025’te 4.5 trilyon dolarla yeniden zirveye çıktı

Küresel ölçekte birleşme ve satın alma (M&A) faaliyetleri 2025 yılında güçlü bir toparlanma sergiledi. Toplam işlem hacmi 4 trilyon dolar sınırını aşarak 4,5 trilyon dolara ulaştı. Böylece pandemi döneminin rekor yılı olan 2021’in ardından tarihin en yüksek ikinci seviyesine çıkıldı.

İngiliz Financial Times’ın haberine göre, yıl boyunca hayata geçirilen yüksek tutarlı “mega anlaşmalar”, küresel M&A hacmini bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 50 artırdı. Bu artış, şirketlerin büyük ölçekli satın alma ve birleşmelere yeniden hız verdiğini ortaya koydu.

MEGA ANLAŞMALAR ÖNE ÇIKTI

Londra Borsası Grubu (LSEG) verilerine göre, değeri 10 milyar doların üzerinde olan toplam 68 anlaşma; medya, sanayi ve ulaştırma başta olmak üzere birçok sektörde dengeleri yeniden şekillendirdi. Şirketler, güçlü piyasa koşulları, bol ve görece ucuz finansman imkânları ile ABD’de daha gevşek bir düzenleyici ortamdan yararlanarak önceki yıllarda mümkün olmayan stratejik hamlelere yöneldi.

Bu yükseliş, yatırım bankacılığı gelirlerine de yansıdı. Küresel yatırım bankacılığı ücretleri yaklaşık 135 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 9’luk artış anlamına gelirken, tarihin en yüksek ikinci seviyesi olarak kayda geçti.

Toplam anlaşma hacminin 2,3 trilyon dolarlık kısmı ABD hedefli işlemlerden oluştu. Bu oran, 1998’den bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

Centerview Partners Eş Başkanı Tony Kim, büyük ölçekli işlemlerdeki artışı şu sözlerle değerlendirdi:

“Yaklaşık 10 yıldır bu ölçekte bir birleşme ve satın alma dalgası görmemiştim. Bunlar gerçekten sektörleri dönüştüren işlemler. Büyük ölçekli anlaşmalar için gerekli tüm koşullar bugün mevcut.”

DÜZENLEMELER İŞTAHI ARTIRDI

Lazard Küresel Birleşme ve Satın Alma Başkanı Mark McMaster ise risk iştahının belirleyici rol oynadığını vurguladı. McMaster’a göre, mevcut finansman koşulları ve rekabet düzenlemeleri, şirketlerin daha cesur adımlar atmasını sağlıyor ve işlemlerin hayata geçmesini kolaylaştırıyor.

Yılın en büyük iki işlemi, medya sektöründe Netflix ile Paramount arasında Warner Bros Discovery için yaşanan satın alma yarışı ile Union Pacific ve Norfolk Southern’ın birleşerek yaklaşık 250 milyar dolarlık bir demiryolu devi oluşturmayı hedefleyen anlaşması oldu.

Bu tablo, birleşme ve satın alma hacminin zirve yaptığı 2021 yılını da hatırlattı. O dönemde WarnerMedia’nın Discovery ile birleşmesi ve Canadian Pacific Railway’in Kansas City Southern’ı 31 milyar dolara satın alması öne çıkmıştı.

Trump yönetiminin düzenlemeleri gevşetme yönündeki yaklaşımı da şirketlerin iştahını artıran unsurlar arasında yer aldı. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz hukuk firmasının yönetici ortağı Andrew Nussbaum, şirketlerin düzenleyici risk almaya daha istekli hale geldiğini belirtti.

KÜÇÜK İŞLEMLER GERİLEDİ

Nisan ayı başında açıklanan kapsamlı “kurtuluş günü” tarifeleri, yılın ilk döneminde M&A piyasasında kısa süreli bir duraksamaya yol açtı. Ancak takip eden haftalarda işlemler yeniden hız kazandı ve yıl, üst üste iki çeyrekte 1 trilyon doların üzerinde birleşme ve satın alma hacmiyle kapandı. Bu, son dört yılda ilk kez görülen bir gelişme oldu.

Evercore ABD Yatırım Bankacılığı Eş Başkanı Daniel Mendelow, bu süreci “kurtuluş günü sonrası oluşan momentumun yıl boyunca korunması” şeklinde özetledi.

Mega anlaşmalar artarken, daha küçük ölçekli işlemlerde düşüş yaşandı. Toplam işlem sayısı yüzde 7 gerileyerek 2016’dan bu yana en düşük seviyeye indi.

Özel sermaye işlemleri ise genel toparlanmanın gerisinde kaldı. Bu alandaki işlem hacmi yüzde 25’in biraz üzerinde artarak 889 milyar dolara yükseldi. Yılın en dikkat çekici işlemlerinden biri, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu öncülüğündeki bir konsorsiyumun video oyunu şirketi Electronic Arts’ı 55 milyar dolara satın alması oldu.

JPMorgan Chase Küresel Birleşme ve Satın Alma Başkanı Anu Aiyengar, hisse senedi piyasaları rekor seviyelerde olsa bile hâlâ “yanlış fiyatlanmış” önemli fırsatlar bulunduğunu vurguladı.

Goldman Sachs Avrupa Yatırım Bankacılığı Eş Başkanı Andre Kelleners ise önümüzdeki döneme ilişkin iyimser konuşarak, özellikle özel sermaye kaynaklı işlemlerde hareketliliğin yeni başladığını ifade etti.