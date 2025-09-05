Birleşmiş Milletler'den çarpıcı rapor: Dünyada gıda fiyatları sabit, Türkiye’de artış hızlandı

Ağustos ayında küresel gıda fiyatları büyük ölçüde sabit kalırken, Türkiye’de farklı bir tablo ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler raporları dünya genelinde sınırlı bir artışa işaret ederken, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verileri gıda enflasyonunun ülkede hızla yükseldiğini gösterdi. Bu durum, Türkiye ekonomisinin küresel eğilimlerden ayrıştığını bir kez daha ortaya koydu.

KÜRESEL GIDA FİYATLARINDAKİ SINIRLI DEĞİŞİM

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan ve tahıl, yağlı tohum, süt ürünleri, et ile şeker fiyatlarındaki değişimleri takip eden endeks, ağustosta 130,1 seviyesine yükseldi. Temmuz ayındaki endeks ise 130 olarak revize edildi.

ET, ŞEKER VE YAĞ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Et, şeker ve bitkisel yağ fiyatlarındaki artış, tahıl ve süt ürünlerinde görülen düşüşü dengeledi. Bitkisel yağ fiyatları ağustosta yüzde 1,4 artarak son üç yılın zirvesine çıktı. Tahıl fiyatları ise yüzde 0,8 gerileyerek düşüş gösterdi. Uluslararası buğday fiyatları, Avrupa Birliği ve Rusya’daki yüksek hasatların etkisiyle aşağı yönlü hareket etti.

Et fiyatları ise Çin ve ABD’deki güçlü talebin etkisiyle ağustosta yüzde 0,6 yükselerek rekor seviyeye çıktı. Büyükbaş ve küçükbaş etlerinde fiyat artışı görülürken, domuz etinde belirgin bir değişim olmadı. Kanatlı etinde ise düşüş kaydedildi.

Süt ürünleri fiyatları, Asya pazarlarından gelen zayıf talebin etkisiyle aylık bazda yüzde 1,3 geriledi. Tereyağı, peynir ve tam yağlı süt tozu fiyatları bu dönemde düşüş gösterdi. Şeker fiyatları ise temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında sınırlı bir artış kaydetti.

TÜRKİYE’DE GIDA FİYATLARI YÜKSELİŞTE

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de ağustos ayında gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3,02 artarken, yıllık artış yüzde 33,28’e ulaştı. Türk-İş’in açıkladığı mutfak enflasyonu ise aylık yüzde 2,64, yıllık yüzde 41,46 olarak hesaplandı.