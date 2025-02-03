Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Doğruyol: Memura verilen zam ilk aydan eridi
Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, aralık ve ocak ayında açıklanan enflasyon arasında 5 kattan daha fazla olduğuna dikkat çekerek, “Aylık enflasyonun aralıkta yüzde 1.03 ocakta yüzde 5.3 olarak açıklanmasıyla, memurun emeklinin işçinin cebinden adeta para çalınmıştır. Yılın ilk altı ayı için memura verilen yüzde 11.54’lük artışın yaklaşık yarısı ilk ayda erimiştir” dedi.
Ocak ayı memur maaşlarına yapılan yüzde 11.54 lik maaş zammı ilk aydan eridi. Aralık ayında aylık enflasyonu yüzde 1.03 olarak açıklayan TÜİK, ocak ayında ise yüzde 5.3 olarak açıkladı. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, aralık ve ocak ayında açıklanan enflasyonun 5 kattan daha fazla olması enflasyon hesaplamalarının ne kadar gerçekten uzak olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyerek, “Aylık enflasyonun aralıkta yüzde 1.03 ocakta yüzde 5.3 olarak açıklanmasıyla, memurun emeklinin işçinin cebinden adeta para çalınmıştır. Bağımsız araştırma şirketi ENAG ise ocak ayında enflasyon yüzde 8,22 olarak açıklanmıştır. Yılın ilk altı ayı için memura verilen yüzde 11.54’lük artışın yaklaşık yarısı ilk ayda erimiştir” dedi.
“EK ZAM ŞART”
Halkın her geçen gün fakirleştiğini aktaran Doğruyol, “Enflasyon farkı her ay aylık olarak refah payıyla birlikte maaşlara yansıtılmalıdır. Tüm çalışanların vergi dilimi yüzde 15'te sabitlenmelidir. Memur ve emeklilere acilen ek zam şarttır. Mevcut hükümet tarafından, 2025 yılı ocak ayından itibaren vergilere, cezalara, harçlara ortalama yüzde 44 zam yapmış, TÜİK’in hesaplamalarının sahada gerçeklerle uyuşmamasının bedelini, maalesef öncelikle aylığından başka geliri olmayan, memur, emekli, işçi ile dar gelirli vatandaşlarımız ödemektedir” diye konuştu.
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