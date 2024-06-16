BİSAM araştırması: Açlık sınırı 18 bin lirayı aştı!

Yayınlanma: 16.06.2024 - 10:34

Güncelleme: 16.06.2024 - 10:34

Yol açtığı ekonomik krizin faturasını kemer sıkma politikalarıyla halka kesen AKP yönetimi temmuz ayında asgari ücrete zam yapmamak için diretirken çalışanlar açlık ve yoksulluğa mahkûm ediliyor.

DİSK Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) açlık ve yoksulluk sınırı raporunu açıkladı. Yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir aile için açlık sınırı 18 bin 489 TL, yoksulluk sınırı ise 63 bin 955 TL olarak açıklandı.

Asgari ücretlinin bayrama açlık sınırının altında girdiğinin belirtildiği hesaplamaya göre sağlıklı ve dengeli beslenmenin maliyeti günlük 600 lirayı geçti. Tek başına yaşayan bir kişi için ise yoksulluk sınırı 30 bin liraya yaklaştı.

ET, YUMURTA SÜT ÜRÜNLERİNİ TAHTINDAN ETTİ

Araştırmaya göre; yüksek fiyat artışlarıyla et, yumurta, kurubaklagil grubu harcama sepetinde süt ve süt ürünlerini tahtından etti. Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 28.7 ile ilk defa süt ve süt ürünleri grubunun payını geçti. Süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 28.2'de kaldı. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 26.2 oldu. Ekmek, makarna vb. için pay yüzde 9.2, diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 7.6'dır.

GÜNLÜK SEBZE HARCAMASI 163 TL

Günlük harcamalarda en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri 174.06 liralık harcama gereksinimi ile oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı 136.08 TL. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 163.59 liraya ulaştı. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 40.25 lira. Katı yağ ve sıvı yağ ise 32.56 liralık masraf yapılması gereken ürün grubu. Yumurta için 8.44, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 14.34 lira harcama yapılması gerekiyor.