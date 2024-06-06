HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: 'Açlık sınırı, asgari ücretin üzerine çıktı'

Yayınlanma: 06.06.2024 - 19:11

Güncelleme: 06.06.2024 - 19:11

Yapıcıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekerek, son 24 saatte 100'den fazla insanın şehit olduğunu, enkaz altındakilerle birlikte şehit sayısının 7 Ekim'den bu yana 50 bine dayandığını söyledi.

Küresel ölçekte insanlık vicdanının zulme karşı isyan bayrağını yükselttiğini dile getiren Yapıcıoğlu, ancak askeri ve ekonomik gücü elinde bulunduran iktidarların kör ve sağır gibi davranmaya yapmaya devam ettiğini belirtti.

Daha önce soykırım suçuna iştirak edenlerin cezalandırılması için bir kanun teklifi verdiklerini hatırlatan Yapıcıoğlu, Meclisteki bütün siyasi partilerden kanun tekliflerine destek vermelerini istedi.

"AÇLIK SINIRI, ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNE ÇIKTI"

Ekonomiye ilişkin değerlendirmeler de yapan Yapıcıoğlu, enflasyonun yüzde 75'leri geçtiğini kaydetti.

Yapıcıoğlu, "Açlık sınırı, asgari ücretin üzerine çıktı. Sadece dar gelirlilerinin gelirini biraz daha kısmak suretiyle enflasyonu düşürmeye çalışmak, dar gelirlileri enflasyona yem etmektir. Başta emekliler olmak üzere dar gelirlilerin bu hayat pahalılığına tahammül edecek güçleri kalmamıştır. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti bile 24 bin lirayı aşmıştır" dedi.

Yapıcıoğlu, bazı illerde buğday hasadının bittiğini ama halen buğday taban fiyatının açıklanmadığını, çiftçinin emeğinin sömürülmemesi için taban fiyatının bir an önce açıklanması gerektiğini belirtti.