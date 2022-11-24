BİSAM: Kasım ayında açlık sınırı 8 bin 657 liraya yükseldi

24 Kasım 2022 Perşembe, 12:07

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, temel gıda fiyatlarında yaşanan yüksek artışlar nedeniyle dört kişilik bir aile için kasım ayında açlık sınırının 8 bin 657 TL’ye yükseldiğini, yoksulluk sınırının ise 25 bin 422 TL’ye çıktığını açıkladı.

“Birleşik Kamu-İş Açlık-Yoksulluk Araştırması Kasım 2022” sonuçlarına göre, açlık sınırı Kasım’da bir önceki aya göre 434 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 475 lira artarak 16 bin 765 liraya yükseldi.

SON BİR YILDA 12 BİN 325 TL ARTIŞ

Kasımda yoksulluk sınırı önceki aya göre da 909 lira arttı. Buna göre son bir yılda açlık sınırı 4 bin 767 TL, gıda dışı ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 7 bin 558 TL artmış oldu.

Açıklamada, “Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı son bir yılda toplam 12 bin 325 liralık artış gösterdi” denildi.

GIDA HARCAMALARI

Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama kasımda bir önceki aya göre 231 lira artarak 2 bin 400 liraya yükseldi. Son bir yıllık dönemde ise bin 514 liralık artış oldu.

Meyve için harcanması gereken para kasımda 1 lira azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise 318 lira artarak 620 lira oldu. Sebze harcaması da önceki aya göre 29 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 772 lira artarak bin 112 lira oldu.

Kasımda, 19 lira artarak 883 liraya yükselen ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama son bir yılda 289 lira arttı. Pirinç ve bulgur harcamaları kasımda önceki aya göre 84 lira artarken son bir yılda ise 357 lira zamlanarak 445 liraya yükseldi. Yağ için yapılması gereken harcama ise 13 lira daha artarak 250 lira oldu.

Kasımda dört kişinin giyim ve ayakkabı harcamaları bin 39 liraya, barınma (kira dahil) harcamaları 3 bin 820 liraya, ev eşyası harcamaları 2 bin 265 liraya, sağlık harcamaları 669 liraya yükseldi.

Ulaştırma harcamaları 4 bin 655 liraya yükselirken, haberleşme harcamaları 687 liraya, eğlence ve kültür harcamaları 593 liraya, eğitim harcamaları 378 liraya, tatil-otel harcamaları bin 504 liraya ve çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar ise bin 34 liraya çıktı.