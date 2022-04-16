BİSAM: Açlık sınırı 4 bin 453, yoksulluk sınırı ise 15 bin 405 liraya yükseldi

16 Nisan 2022 Cumartesi, 11:40

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM), mart ayına ilişkin yaptığı açlık ve yoksulluk araştırması sonucunu açıkladı.

BİSAM araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Mart 2022 için 4 bin 453 lira, hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre yoksulluk sınırı ise 15 bin 405 lira oldu.

BİSAM araştırmasından çıkan sonuçlar şöyle:

"Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Mart 2022 için 4 bin 453 liradır. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutardır. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 15 bin 405 lira olarak gerçekleşmiştir.

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 1.210 liradır. Bu değer yetişkin bir kadın için 1.158, 15-18 yaş bir genç için 1.266, 4-6 yaş arası bir çocuk için 820 liradır. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 4 bin 453 lira olarak tespit edilmiştir. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 15 bin 405 liraya ulaşmaktadır.

SAĞLIKLI BESLENME İÇİN EN ÖNEMLİ HARCAMA KALEMİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Günlük harcamalarda Mart 2022’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 46.95 liralık harcama gereksinimi ile oluşturmaktadır. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 31.03 liradır. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 25.04 liraya ulaştı. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 11.64 liradır. Katı yağ ve sıvı yağ ise 10.21 liralık masraf yapılması gereken ürün gruplarıdır. Yumurta için 2.91, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 6,90 lira harcama yapılması gerekmektedir.

ET, YUMURTA VE KURUBAKLAGİL GRUBUNUN HARCAMALARDAKİ PAYI ARTTI

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 31.6 ile en yüksek paya sahiptir. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 29.3 ile ikinci sıradadır. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 16.8'dir. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 10.7'dir. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 11.52'dir.

AİLE BİREYİNE GÖRE HARCAMA GEREKSİNİMİ

Her bir aile ferdinin sağlıklı beslenmesi için gerekinim duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Örneğin tüketilmesi gereken ekmek miktarı kadın ve erkek açısından anlamlı düzeyde farklıdır. Süt ve süt ürünleri tüketiminde 15-18 yaş arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin erkek ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için daha önemlidir. Günlük 148.45 liralık harcama içinde en maliyetli tüketim 13.10 lira ile 15-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarıdır. 4-6 yaş arası bir çocuğun tüketmesi gereken yumurta miktarı yetişkinlerden fazladır."