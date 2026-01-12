BIST 100’de tarihi zirve: Borsa İstanbul'da o eşik aşıldı

Cuma günü alış ağırlıklı işlemlerle yükselen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 artışla 12.200,95 puandan tamamlayarak hem günlük hem de haftalık bazda tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Yeni haftanın ilk işlem gününde de pozitif seyrini sürdüren BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 67,03 puan ve yüzde 0,55 yükselerek 12.267,98 puana çıktı ve rekor seviyeden güne başladı.

BIST 100 ENDEKSİ REKOR TAZELEDİ

Günün ilk yarısında yükseliş eğilimini koruyan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 98,93 puan ve yüzde 0,81 artışla 12.299,88 puana ulaştı. Endeks, gün içinde 12.378,76 seviyesini görerek yeni bir rekor daha kırdı.

Günün ilk yarısında alımlar genele yayılırken, toplam işlem hacmi 83,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,8, holding endeksi ise yüzde 0,6 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükseliş yüzde 2,05 ile ticaret sektöründe görülürken, en çok gerileyen sektör yüzde 0,59 ile turizm oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.600 puan seviyeleri direnç, 12.100 ve 12.000 puan seviyeleri ise destek konumunda izleniyor.

KÜRESEL PİYASALARDA FED VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER ÖN PLANDA

Küresel piyasalarda haftaya teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir başlangıç yapılırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik artan endişeler ve jeopolitik gelişmeler risk unsuru olarak öne çıkıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Adalet Bakanlığı'nın Fed binalarının yenilenmesine ilişkin olarak kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Powell, söz konusu tehdidin Fed’in para politikası kararlarından kaynaklandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Cezai suçlama tehdidi, Fed'in faiz oranlarını Başkanın tercihlerini izlemek yerine halka neyin hizmet edeceğine dair en iyi değerlendirmemize dayanarak belirlemesinin bir sonucudur. Bu, Fed'in faiz oranlarını kanıtlara ve ekonomik koşullara dayanarak belirlemeye devam edip edemeyeceği, yoksa bunun yerine para politikasının siyasi baskı veya yıldırma eylemleriyle mi yönlendirileceğiyle ilgilidir.

Yıla olumlu başlayan piyasalara rağmen, İran’daki protestolar, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesi, Çin ile Japonya arasındaki diplomatik kriz ve ABD’nin Grönland’ı ilhak edebileceğine ilişkin iddialar küresel çapta jeopolitik risk algısının sürmesine neden oluyor.

Analistler, günün geri kalanında jeopolitik gelişmelerin ve Fed’e yönelik endişelerin yanı sıra Almanya’da açıklanacak cari denge verisinin piyasalar tarafından yakından takip edileceğini ifade etti.