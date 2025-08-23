BIST 100 endeksi rekor tazeledi: Gözler hafta içi açıklanacak verilerde...

Yurt içinde geçen hafta alış ağırlıklı seyir öne çıkarken BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 4,62 yükselişle 11.372,33 puandan kapanarak kapanış rekorunu tazeledi. Cuma günü gün içinde 11.398,27 puanla rekor seviyeyi test eden BIST 100 endeksi 11.372,33 puanla tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yıl başından bu yana yüzde 15,7 değer kazandırırken, geçen hafta 13 ay sonra rekor tazeledi.

Dolar/TL ise haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 40,9420'den tamamladı.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, salı sektörel enflasyon beklentileri, perşembe ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi, cuma işsizlik oranı verileri takip edilecek.

KKM SONA ERDİ

Bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ağustos'tan itibaren gerçek kişiler için Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında yenileme ve açılış işlemleri yapılmayacağını duyurdu.

TCMB açıklamasında, 23 Ağustos’tan itibaren gerçek kişiler için KKM hesaplarında yenileme ve açılış işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) yapılmayacağı aktarıldı. Tüzel kişiler için bu adım daha önce şubat ayında atılmıştı.

KKM’nin toplam bakiyesi 2023 Ağustos'ta 140 milyar doların üzerine çıkarak zirve yapmıştı. KKM hesaplarının toplam büyüklüğü yılbaşında 32,5 milyar dolar seviyesindeyken, bugün itibarıyla 11 milyar dolara kadar geriledi. Merkez Bankası, 2025 yılı Para Politikası Metni'nde KKM'den çıkışı resmi bir hedef olarak açıklamıştı.