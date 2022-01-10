BIST 50'de 'yukarı adım kuralı' devam edecek
Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda 20 Aralık 2021'de uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralının" bugün de devam edeceğini duyurdu.
Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabildiği anımsatıldı.
Söz konusu paylara yönelik 20 Aralık 2021-7 Ocak 2022 döneminde uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da devam etmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."
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