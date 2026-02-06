Bitcoin 60 bin dolar seviyesine kadar düştü: Kripto piyasasında 'aşırı korku' alarmı!

Kripto piyasası duyarlılık endeksi, Bitcoin’in çift haneli yüzdelik kayıplarla 60 bin dolar seviyelerine kadar gerilemesi sonrası üç buçuk yılı aşkın sürenin en düşük düzeyine indi. Piyasalarda risk iştahının belirgin şekilde azaldığı görülüyor.

KORKU VE AÇGÖZLÜLÜK ENDEKSİ TARİHİ SEVİYEDE

Crypto Fear & Greed (Korku ve Açgözlülük) Endeksi, cuma günü 100 üzerinden 9 puanla “aşırı korku” seviyesine geriledi. Bu değer, en son Haziran 2022’de Terra blockchain’inin çöküşünün ardından kaydedilmişti.

BİTCOİN 60 BİN DOLARIN ALT SINIRINI TEST ETTİ

Coinbase verilerine göre Bitcoin, cuma sabahı erken saatlerde Ekim 2024’ten bu yana en düşük seviye olan 60 bin doların hemen üzerine kadar düştü. Günün ilerleyen saatlerinde toparlanma eğilimi gösteren Bitcoin, şu sıralarda 65 bin dolar civarında işlem görüyor.

Asya işlemlerinde kripto paralar, teknik toparlanma beklentisinin etkisiyle yükseliş kaydetti. Bitcoin, perşembe günü yüzde 17’ye varan düşüşle 60 bin 57 dolara kadar gerileyerek Ekim 2024’ten bu yana en düşük gün içi seviyesini test etmişti.

ETHEREUM VE ALTCOINLERDE SINIRLI TOPARLANMA

Bitcoin, son işlemlerde düne göre yüzde 2,7 artışla 64 bin 811 dolara yükselirken, Ethereum yüzde 3 değer kazanarak 1.902 dolar seviyesine çıktı.

YATIRIMCI GÜVENİNİ ZAYIFLATABİLECEK GELİŞMELER

Piyasa duyarlılığını baskılayabilecek başlıklar arasında, kripto para yatırımlarıyla bilinen Galaxy Digital’in odağını yapay zekâ veri merkezlerine yöneltmesi öne çıkıyor. IG piyasa analisti Tony Sycamore, bu stratejik değişimin yatırımcı güveninde ilave bir soğumaya yol açabileceğini ifade etti.