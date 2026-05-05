İTO Başkanı Şekip Avdagiç'ten Ankara’ya 'devrim' çağrısı

Daha önce dile getirdiği “Asgari ücret yılda bir defa düzenleniyor. Şu anda mevcut sürecin muhafaza edilmesi makul olur” ve “Enflasyonla mücadeleyi kenara koymayacağız ama bir ince ayar ile kur politikasını, ihracat rejimini, ithalat rejimini gözden geçirmemiz lazım” şeklinde açıklamalarda bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, Türkiye ekonomisinin mevcut döneminin alışılmış yöntemlerin ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ve İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’ın da ekonomiye yönelik art arda çağrıları dikkat çekerken, Avdagiç enflasyon ile döviz kuru arasındaki farkın ihracatçıyı zorladığını belirtti. Mal ihracatının ithalatı karşılama oranının yeniden yüzde 75’in üzerine çıkarılması gerektiğini ifade etti.

'DEVRİMSEL ADIMLAR ATILMALI'

Dünya gazetesinden alınan habere göre Avdagiç, geçmişte kira ve özel okul ücretlerine yapılan müdahalelerin piyasa dengesinin ötesinde sonuçlar doğurduğunu, döviz kuruna yönelik baskının da uzun vadede sürdürülebilir olmadığını dile getirdi. Batı Asya’daki savaşla hız kazanan küresel değişime dikkat çeken Avdagiç, “Artık özel bir dönemdeyiz. Farklı cepheden bakmak lazım. Yani hep alışılmış klasik formüllerle bakmaktan ziyade biraz yeni perspektifler geliştirmek lazım diye düşünüyorum. Oradan bir çözüm üretmek lazım. Bugüne kadar gelmiş kabullerle yürümek yerine, yani şu dönemde evrimsel değil de biraz devrimsel adımlar atmak lazım” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR ÜLKE TEK ALTERNATİF DEĞİL”

Küresel ekonomik düzende değişim yaşandığını belirten Avdagiç, yatırım kararlarında artık birden fazla seçeneğin bulunduğunu vurgulayarak, “Dünyada ekonomik düzen değişirken yatırım tercihinde karar vericilerin kesinlikle birden çok alternatifi var. Türkiye dahil şu anda hiçbir ülke tek tercih değil, tek alternatif değil. Türkiye dünyanın 10-15-20 yıllık yatırım projeksiyonunda en üstte yer almalı. Açıklanan reform paketini bu sebeple çok değerli buluyoruz” dedi.

PİYASA MÜDAHALELERİNE ELEŞTİRİ

Kira, özel okul ücretleri ve döviz kuruna yönelik müdahalelerin piyasa dengesini etkilediğini ifade eden Avdagiç, serbest piyasa koşullarının önemine dikkat çekti. Kira artışlarının yüzde 25 ile sınırlandırılmasının ardından bazı ev sahiplerinin daha yüksek başlangıç fiyatları talep ettiğini belirten Avdagiç, benzer durumun döviz kurunda da geçerli olduğunu ifade ederken, “Dövizde de yani dövizi baskılarsanız, piyasa bir noktadan sonra kendi dengesini oluşturur” değerlendirmesinde bulundu.

İHRACATÇI DESTEKLERİNE DÜZENLEME TALEBİ

Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz dönüşüm desteğine de değinerek, firmalara sağlanan yüzde 3’lük desteğin kullanım oranının düşük olduğunu söyledi. Bu desteğin yalnızca yüzde 16 oranında kullanıldığını, yüzde 84’lük kesimin ise çeşitli riskler nedeniyle bu imkândan yararlanmadığını belirtti. Mevcut kuralların iş dünyası açısından daha yönetilebilir hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

TRANSİT TİCARET VE YENİ VERGİ DÜZENLEMESİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni vergi düzenlemesiyle Türkiye’nin uluslararası bir transit ticaret merkezi haline getirilmesinin hedeflendiğini hatırlatan Avdagiç, bu adımı desteklediklerini belirtti. Yapılacak düzenlemelerle İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösteren şirketlerin transit ticaret kazançlarının vergiden muaf tutulmasının planlandığını ifade etti.

'VALLAHİ DE YAPARIZ, BİLLAHİ DE YAPARIZ'

Türkiye’nin transit ticarette mevcut kapasitesinin artırılması gerektiğini belirten Avdagiç, Dubai’nin 4 milyon tonluk hacmine karşılık Türkiye’nin 1 milyon ton seviyesinde kaldığını söyledi. Süreçlerin sadeleştirilmesiyle bu rakamın hızla artırılabileceğini ifade eden Avdagiç, “Vallahi de yaparız, billahi de yaparız” dedi.

AVRUPA’NIN TÜRKİYE BAKIŞI DEĞİŞİYOR

Batı Asya’daki gelişmelerin savunma teknolojileri alanında yeni bir dönemi başlattığını belirten Avdagiç, Türkiye’nin bu alanda öne çıktığını ifade etti. Türk yapımı insansız hava araçları ve Hürjet anlaşmasının önemine değinerek Avrupa’nın Türkiye’ye bakışının değişmek zorunda olduğunu söyledi.

SINIR ÖTESİ ÜRETİM MODELİ GÜNDEMDE

Artan maliyetler nedeniyle emek yoğun sektörlerde rekabetin zorlaştığını belirten Avdagiç, hazır giyim, ayakkabı ve mobilya gibi sektörler için sınır bölgelerinde üretim modelinin değerlendirilebileceğini ifade etti. Bu modelin dış pazarlardaki rekabet gücünü koruyabileceğini vurguladı.

SERMAYEDEN DİĞER AÇIKLAMALAR

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayicinin enflasyonla mücadelede fedakârlık yaptığını belirterek “Sanayici ve ihracatçı üzerinden bu savaşı verme konusunda gücümüz kalmadı. Herkesin bunu anlaması lazım. Türk sanayici ve ihracatçısı 3 yıldır bu mücadeleyi fazlası ile verdi. Rekabetten, maliyetten yatırımdan taviz verdik ama artık bu mücadelede bizden beklenecek ne kan ne de can var” dedi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ise “Maalesef biz sanayiciler nefes almakta zorlanıyoruz” diyerek mevcut sürecin reel sektör üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu ifade etti.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da enflasyonla mücadele programına ilişkin değerlendirmesinde, “Bu programı ilk günden bu yana destekliyorum. Noksanlıklarına rağmen enflasyonun ana sorun olduğunu ve önceliğin de bu olması gerektiğini söylüyorum. Bu konjonktür normalleşene kadar yeni bir denge noktasında oluşacak, reel sektör ve sanayide kırılganlığın artmasını önleyecek bir program revizyonu öneriyorum” ifadelerini kullandı.