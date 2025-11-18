Bitcoin'de dev gerileme: Fiyatlar 7 ayın en düşüğünde!

Kripto varlıklarda son haftalardaki zayıf görünüm sürerken, piyasanın en büyük oyuncusu Bitcoin bugün 7 ay sonra ilk kez 90 bin doların altına geriledi. Bitcoin, 2025 boyunca elde ettiği tüm kazançları sildi. FED belirsizliği ve ABD’li teknoloji şirketlerinin değerlemelerine yönelik balon endişeleri, BTC fiyatını 7 ayın en düşük seviyelerine taşıyan temel unsurlar olarak öne çıkıyor.

YÜZDE 25’İ AŞAN DEĞER KAYBI

BTC, 31 Aralık 2024 işlemlerini 93 bin 380 dolardan tamamlamış; bu yılın ekim ayında ise 126 bin 270 dolar ile tüm zamanların zirvesine ulaşmıştı. Zirveden bu yana yaşanan gerileme yüzde 29'u buldu. Bu ölçekteki düşüş, Bitcoin’in ‘ayı piyasası’na girmiş olabileceği yorumlarını güçlendiriyor.

Ağustos ayında 4 bin 955 dolar ile rekor kıran piyasanın ikinci büyük varlığı Ethereum ise 3 bin doların altına geriledi. Ethereum’daki kayıp, zirveden itibaren yüzde 40 seviyesine ulaştı.

KRİPTO FONLARINDA DİKKAT ÇEKEN PARA ÇIKIŞI

Son hareketlilikle birlikte kripto varlıklar ciddi bir para çıkışıyla karşı karşıya. Sadece geçen hafta kripto borsa yatırım fonlarından 2 milyar dolar çıkış oldu. Bu tutarın 1,38 milyar doları BTC tarafında gerçekleşti. Coinshares verileri, önceki iki haftada sırasıyla 900 milyon dolar ve 300 milyon dolarlık çıkış yaşandığını gösteriyor. Böylece üç haftalık toplam çıkış 3,2 milyar dolara ulaştı.

KURUMSAL YATIRIMCIDAN YENİ BTC ALIMI

BTC’deki her düşüşte gündeme gelen büyük Bitcoin hazine şirketleri yeniden sahnede. En büyük kurumsal yatırımcı olan Strategy, hafta başında yaptığı duyuruda yaklaşık 835 milyon dolar karşılığında 8 bin 178 adet Bitcoin daha aldığını açıkladı. Bu işlemle birlikte şirketin elindeki BTC miktarı 649 bin 870 adede yükseldi.

KRİTİK TEKNİK SEVİYELER

Türkiye'nin derlediği haberde analistler, BTC’de orta ve uzun vadeli görünümü belirleyen 50, 100 ve 200 günlük ortalamaların 111 bin 650-133 bin 300 dolar bandında bulunduğunu aktarıyor. Uzmanlar “Fiyatlar bu ortalamaların oldukça altına geriledi. Bundan sonraki süreçte 88 bin 500 – 85 bin 500 dolar aralığı kritik destek bölgesi olarak izleniyor. Yukarıda ise 96 bin 500 dolar ilk direnç konumunda” değerlendirmesi yapılıyor.