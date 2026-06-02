Bitcoin'de kan kaybı sürüyor: 70 bin doların altına düştü

Bitcoin, İran’daki çatışmalara ilişkin artan belirsizlik ve büyük yatırımcıların satışları nedeniyle yaklaşık iki ay sonra ilk kez 70 bin doların altına düştü.

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, gün içinde yüzde 3’e varan değer kaybıyla 8 Nisan’dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Bitcoin, saat 14.30 itibarıyla 69 bin 500 dolar seviyesinde işlem gördü.

Bitcoin’deki düşüşe Ether ve Solana başta olmak üzere diğer büyük kripto para birimlerinde yaşanan geri çekilme de eşlik etti.

BATI ASYA GERİLİMİ RİSK İŞTAHINI ZAYIFLATTI

ABD hisse senedi vadeli kontratları da bir haftayı aşkın yükselişin ardından düşüşe geçti. Piyasalarda, İran ile olası bir barış anlaşmasına yönelik ilerlemenin sınırlı kalması yatırımcıların risk iştahını zayıflattı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın diplomatik süreci ilerletmekte zorlandığına yönelik değerlendirmeler, yatırımcıların piyasalarda daha temkinli hareket etmesine neden oldu.

BİTCOİN ETF’LERİNDE ÇIKIŞLAR HIZLANDI

Bitcoin üzerindeki baskıyı artıran bir diğer gelişme ise kurumsal yatırımcı talebindeki zayıflama oldu.

ABD’de işlem gören Bitcoin ETF’lerinde üst üste 11 gün boyunca net çıkış yaşandı. Bu süreçte yatırımcıların toplam yaklaşık 3,5 milyar dolarlık fon çektiği hesaplandı.

UZMANLARDAN TEMKİNLİ MESAJLAR

Antonio Di Giacomo, son çatışmalar ve barış sürecindeki belirsizliğin küresel piyasalarda riskten kaçışı artırdığını belirterek, “Bu ortam genellikle güvenli liman varlıklarını desteklerken, kripto para gibi yüksek volatiliteye sahip enstrümanlar üzerinde satış baskısını artırır” değerlendirmesinde bulundu.

Sean McNulty ise, "70 bin doların altında teyit edilmiş bir günlük veya haftalık kapanış, bir tepkiden ziyade yapısal bir değişime işaret eder" ifadelerini kullandı.