Bitcoin’de rekor yükseliş tahmini: Yıl sonunda o seviyeyi görebilir!

Standard Chartered, 2025 yılının ikinci yarısında Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkacağına yönelik güçlü bir beklenti içinde olduğunu açıkladı.

STANDARD CHARTERED’IN BITCOIN BEKLENTİSİ

Bankanın döviz stratejisti Geoff Kendrick, "Bu yükselişin ana itici gücü, Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik artan ilgi ve şirketlerin hazine varlıklarında Bitcoin'e daha fazla yer vermesiyle oluşacak sermaye akışları olacak" dedi.

BANKANIN YÜKSELİŞİN ANA NEDENLERİ

Kendrick, ikinci çeyrekte gözlemlenen akışların üçüncü ve dördüncü çeyreklerde daha da ivme kazanmasını bekliyor.

İKİNCİ ÇEYREK AKIŞLARI VE GELECEK TAHMİNLERİ

Bu faktörlerin birleşimiyle Standard Chartered, Bitcoin fiyatının üçüncü çeyrekte 135.000 dolara, yıl sonuna kadar ise 200.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

DİĞER POTANSİYEL KATALİZÖRLER

Analizde belirtilen diğer potansiyel katalizörler arasında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın görev süresinin erken sona ermesi durumunda piyasanın daha hızlı faiz indirimlerini fiyatlayabileceği ihtimali yer alıyor. Ayrıca, ABD'de stabilcoin'lere yönelik bir yasa tasarısının kabul edilmesinin de Bitcoin için destekleyici bir etki yaratacağı düşünülüyor.

BITCOIN’IN MEVCUT DURUMU VE PİYASA ODAĞI

Halihazırda yüzde 1.4'lük bir artışla yaklaşık 107.460 dolar seviyelerinden işlem gören Bitcoin, Standard Chartered'ın bu yükseliş beklentisiyle piyasanın dikkatini çekmeye devam ediyor.