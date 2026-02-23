Bitcoin’de tarihi erime sürüyor: 'Artık fiyat düşüyor hikayesi var'

Cumartesi günü ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kapsamlı karşılıklı gümrük vergilerini reddetmesinin ardından, bir gün önce duyurulan yüzde 10’luk küresel vergiyi yüzde 15’e yükselteceğini açıkladı. Söz konusu karar, küresel ekonomik görünüm açısından yeni bir belirsizlik dalgası yarattı.

Bu adım, ABD ile ticaret ortakları arasındaki mevcut anlaşmaların zarar görebileceği endişesini artırdı. Buna karşın üst düzey ABD’li yetkililer, yürürlükteki ticaret anlaşmalarının geçerliliğini koruyacağını yineledi.

İRAN GERİLİMİ VE JEOPOLİTİK RİSKLER

Yatırımcılar, diplomatların Perşembe günü Cenevre’de yeniden bir araya geleceği nükleer müzakereler öncesinde, Trump yönetiminin İran’a karşı askeri harekât başlatabileceği yönündeki artan endişeleri de fiyatladı. Bitcoin ve genel kripto para piyasası, altın gibi ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman işlevi görmekte zorlanarak diğer varlık sınıflarının gerisinde kaldı.

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin fiyatı 65 bin 752 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Toplam kripto para piyasasının değeri ise 2 trilyon 230 milyar dolar düzeyine geriledi.

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, tarihi zirvesine kıyasla yüzde 40’ın üzerinde değer kaybetti. Piyasalarda alışılmış dipten alım eğiliminin zayıfladığı, toparlanmayı destekleyen dinamiklerin ise tersine döndüğü belirtiliyor. Makro riskten korunma argümanında altın öne çıkarken, ödemelerde stablecoin’ler, spekülatif işlemlerde ise tahmin piyasaları daha fazla ilgi görüyor.

Analistler, makro riskten korunma aracı olarak altının öne çıktığını, ödemelerde stablecoin’lerin, spekülasyonda ise tahmin piyasalarının dikkat çektiğini ifade ediyor.

UZMANLARDAN BİTCOİN DEĞERLENDİRMESİ

Acadian Asset Management portföy yöneticisi Owen Lamont, "Bitcoin'in temel hikayesi ‘fiyat yükselir’ idi. Artık ‘fiyat düşüyor’ hikayesi var. Bu iyi bir hikaye değil" dedi.

Crypto is Macro Now bülteni yazarı Noelle Acheson ise tahmin piyasaları ile emtia borsalarının kripto piyasalarından ilgiyi çektiğini belirtti. "BTC artık bir makro varlık ve trustee’lere, müşterilere ya da yönetim kuruluna anlatması daha kolay birçok alternatifle rekabet etmek zorunda" dedi.

“DİJİTAL ALTIN” TARTIŞMASI

Bitcoin savunucuları, 21 milyonluk arz sınırı, halving döngüleri ve deflasyonist yapıya işaret etmeye devam ediyor. Ancak Sevens Report kurucusu Tom Essaye, "Bitcoin yalnızca spekülatif bir varlık. Altının yerini almıyor, dijital altın değil, enflasyon ya da kaos hedge’i değil" ifadelerini kullandı.

Pantera Capital kurucusu Dan Morehead ise Bitcoin’in en likit dijital varlık olma özelliğini koruduğunu vurguladı. "Her zaman birileri korku ve belirsizlik yayar. Bu doğal. İnsanlar cep telefonu tabanlı paranın önemine şüpheyle yaklaşmaya devam ediyor" dedi.

Bitcoin fiyatı ay başından bu yana yüzde 19,14, yıl başından bu yana yüzde 22,64 ve son bir yılda yüzde 28,65 oranında geriledi.