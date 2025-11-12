Bitcoin'de tehlike çanları: Uzmanlardan 'Düşüş devam edecek' açıklaması

Bitcoin, haftaya kısa süreliğine 107 bin dolar seviyesini aşarak başlasa da ardından yeniden 105 bin doların altına geriledi. Analistler, piyasalardaki kırılgan seyir ve yatırımcı güveninin hâlâ zayıf olduğunu belirtiyor.

10 Ekim’de ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı beklenmedik gümrük tarifeleri, rekor düzeyde likidasyonlara yol açarak piyasadan yaklaşık 340 milyar doların silinmesine neden olmuştu.

İLGİ D Ü Ş ÜK, HAC İM ZAYIF

Verilere göre Bitcoin vadeli işlemlerinde açık pozisyonlar 68 milyar dolarda kaldı; bu, geçen ayki 94 milyar dolarlık zirvenin oldukça gerisinde. ABD borsalarında işlem gören Bitcoin ETF’lerine girişler ise yalnızca 1 milyon dolar ile sınırlı kaldı.

Teknik açıdan bakıldığında Bitcoin, 110 bin dolardaki 200 günlük ortalamanın altında işlem görmeye devam ediyor. Uzmanlar, bu seviyenin kalıcı bir yükseliş için kritik eşik olduğunu vurguluyor.

“GER ÇEK TOPARLANMA DE ĞİL” UYARISI

XBTO Trading’den George Mandres, mevcut hareketi “ölü kedi sıçraması” olarak nitelendirdi ve “Yeni para girişinin olmaması, büyük yatırımcıların satış baskısı ve ETF ilgisinin düşüklüğü piyasayı zayıflatıyor” dedi.

FxPro analisti Alex Kuptsikevich, piyasanın 3,6 trilyon dolarlık toplam değerde dirençle karşılaştığını belirtirken, BTC Markets analisti Rachael Lucas, 103 bin doların kritik destek seviyesi olduğunu ve bu eşiğin altına inilmesi halinde satış baskısının yeniden artabileceğini söyledi.

Kripto uzmanları, Bitcoin’in kısa vadede 110 bin doların üzerine çıkamaması halinde düşüş eğiliminin sürebileceğini öngörüyor.