Bitcoin'deki sert düşüşün sebebi ne? Uzmanlar 3 kritik gelişmeye işaret etti!

Bitcoin bu hafta sert bir düşüş yaşayarak aylardır süren aşağı yönlü seyrini sürdürdü. Kurumsal talebin zayıflaması ve artan makroekonomik baskılarla birlikte kripto para, 6 Şubat’ta 60 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Bu hareket, Bitcoin’in Ekim ayındaki yaklaşık 125 bin dolarlık zirvesine kıyasla yüzde 40’ı aşan bir değer kaybına işaret etti.

FED BELİRSİZLİĞİ SATIŞLARI TETİKLEDİ

Son satış dalgası, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kevin Warsh’ı bir sonraki ABD Merkez Bankası (Fed) başkanı olarak aday göstermeyi planladığına yönelik haberlerin ardından hız kazandı. Dört gün süren bu düşüş, piyasalarda riskten kaçışı artırdı.

Warsh, daha yüksek reel faiz oranlarını ve daha küçük bir Fed bilançosunu savunmasıyla biliniyor. Bu yaklaşım, başta kripto paralar olmak üzere riskli varlıklar üzerinde baskı yarattı. Bitcoin, Ocak ayının sonunda 2018’den bu yana en sert günlük düşüşlerinden birini kaydetti.

“KRİPTO AYILARI KONTROLÜ ELİNDE TUTUYOR”

Bybit Learn’in baş piyasa analisti Han Tan, Investing.com’a yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

Kripto ayıları, Bitcoin ve diğer büyük altcoinler 2024’ten beri görülmeyen seviyelere geri dönerken kontrolü sıkıca ellerinde tutuyorlar.

Tan, hisse senetleri ve altının düşüşlerde alıcı bulmasına karşın kripto paralarda risk iştahının toparlanmakta zorlandığını belirtti. Analist, geçen hafta toplam kripto para piyasa değerinden yaklaşık yarım trilyon doların silindiğini vurguladı.

Tan değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

Perakende yatırımcılar son zamanlarda geleneksel ana akım varlıklara yöneliyorlar. Bu durum, kripto dünyasının yakın vadeli ufkunda büyük güven artırıcı katalizörlerin az görünmesi nedeniyle, sürdürülebilir bir kripto toparlanması beklentisinin çıtasını yükseltiyor.

ETF ÇIKIŞLARI BASKIYI ARTIRDI

Son düşüşlere rağmen Bitcoin, 2023 başına kıyasla hâlâ yaklaşık yüzde 370 daha yüksek seviyelerde işlem görüyor. Ancak Deutsche Bank analisti Marion Laboure, müşterilerine gönderdiği notta genel gerilemenin temel nedenlerini sıraladı.

Laboure’ye göre düşüş; "1) şahin Fed sinyalleri; 2) kurumsal çıkışlar ve azalan likidite; ve 3) duraklamış düzenleyici momentum" birleşiminden kaynaklandı.

Analist, ABD’de spot Bitcoin borsada işlem gören fonlardan (ETF) süregelen para çıkışlarının önemli bir baskı unsuru olduğunu belirtti. Buna göre ETF’lerden kasım ayında 7 milyar dolardan, aralık ayında yaklaşık 2 milyar dolardan ve yalnızca ocak ayında 3 milyar dolardan fazla çıkış yaşandı.

Laboure notunda şu ifadeleri kullandı:

Bu istikrarlı satışlar, geleneksel yatırımcıların ilgisini kaybettiğini ve kripto hakkındaki genel kötümserliğin arttığını gösteriyor.

“DİJİTAL ALTIN” ALGISI ZAYIFLIYOR

Piyasa duyarlılığındaki bozulma, Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi’ne de yansıdı. Endeks, “aşırı korku” bölgesi olarak tanımlanan 15 seviyesine geriledi. Bankanın tüketici anketleri ise ABD’de kripto adaptasyonunun geçen yaz görülen yüzde 17 seviyesinden yaklaşık yüzde 12’ye düştüğünü ortaya koydu.

Laboure, kurumların Bitcoin pozisyonlarını azaltmasının piyasadaki işlem hacmini düşürdüğünü ve bunun fiyatlardaki sert gerilemeyi derinleştirdiğini belirtti.

Analist ayrıca Bitcoin’in geleneksel piyasa ilişkilerinde yaşanan kopuşa da dikkat çekti. Altın geçen yıl yükseliş kaydederken Bitcoin 2025’i düşüşle kapattı. Bu tablo, kripto paranın artık “dijital altın” gibi davranmadığını gösteriyor. Bitcoin’in büyük ABD hisse senedi endeksleriyle olan korelasyonu da belirgin şekilde zayıfladı.

GÖZLER CLARITY YASASI’NDA

Öte yandan kripto fiyatlarını daha önce destekleyen düzenleyici gelişmeler de durma noktasına geldi. ABD’de dijital varlıklar için net bir çerçeve oluşturmayı hedefleyen Dijital Varlık Piyasası CLARITY Yasası’ndaki ilerleme aylardır Kongre’de bekliyor. Bu durum, piyasalardaki oynaklığın yeniden artmasına neden oldu.

Laboure konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

İleriye baktığımızda, Bitcoin’in sürdürülebilir bir şekilde toparlanma yeteneği için kilit testin CLARITY Yasası’nın geçmesi olacağına inanıyoruz.

Son raporlar, Beyaz Saray’ın iki lobi grubunun şubat ayı sonuna kadar bir uzlaşmaya varmasını istediğini gösteriyor.