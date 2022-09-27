Bitcoin dipten döndü yükseliş yüzde 5'i aştı
Bitcoin fiyatı, 20 bin dolar seviyesini geçerek son 1 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Yükseliş yüzde 5'in üzerine çıktı.
Küresel hisse senedi ve değerli metal fiyatlarında görülen toparlanma kripto paralara, özellikle Bitcoin'e de yansıdı.
Bitcoin fiyatı, 20 bin dolar seviyesini geçerek son 1 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.
Bugün 20.350 dolar seviyesini gören Bitcoin fiyatı şu sıralarda 24 saat öncesine göre yüzde 6,80 artışla 20.167,85 seviyesinden işlem görüyor.
Ethereum fiyatı da yüzde 7 civarında artarak 1.389,75 dolar seviyelerine yükseldi.
Analistler, kripto paraların küresel merkez bankalarının para poitikalarını takip etmeye devam ettiklerini ve ABD hisse senedi piyasaları ile yüksek korelasyon içinde hareket ettiklerini belirtiyorlar.
Dolar endeksinin seyrinin belirleyici olduğunu ifade eden analistler, Dolar endeksinin tepe noktalarına yaklaştığı değerlendirmelerinin Bitcoin'e alım gelmesinin arkasındaki faktörlerden olduğunu da vurguladılar.
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