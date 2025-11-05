Bitcoin için tehlike sinyali: Piyasa yeni bir düşüşe mi hazırlanıyor?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.11.2025 09:46:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
CryptoQuant, Bitcoin’in kritik eşiğe yaklaştığını ve piyasanın zayıf seyrettiğini bildirdi. Uzmanlara göre yatırımcı ilgisinin azalması, yeni bir düşüş trendinin sinyali olabilir.

CryptoQuant verilerine göre Bitcoin, 100 bin dolar seviyesinin altına inerse 1-2 ay içinde 72 bin dolara kadar gerileyebilir.

YÜKSELİŞ TRENDİ TEHLİKEDE

CryptoQuant araştırma direktörü Julio Moreno, "Fiyat yaklaşık 100 bin dolar bölgesini koruyamaz ve aşağı yönlü kırılırsa, bir-iki aylık dönemde 72 bin dolar hedefi riski artar" dedi.

Moreno, son düşüşlerin 10 ekimde yaşanan ve 20 milyar dolardan fazla kaldıraçlı pozisyonun tasfiye edildiği “kripto tarihinin en büyük likidasyon olayı” sonrasında talepteki zayıflamanın sürdüğünü belirtti.

YATIRIMCI TALEBİ GERİLİYOR

"O tarihten bu yana Bitcoin’e yönelik spot talep daralıyor. ABD’de de ETF çıkışları ve Coinbase fiyat priminin negatife dönmesiyle yatırımcı ilgisi azaldı" diyen Moreno, CryptoQuant’ın “Bull Score Index” göstergesinin 20 seviyesinde olduğunu aktardı.

Moreno’ya göre piyasa koşulları ekim ayı başından bu yana ayı yönlü seyrediyor ve fiyatın 100 bin doların üzerinde kalamaması halinde yeni bir satış dalgası riski bulunuyor.

