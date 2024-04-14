Bitcoin İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası sert düştü!
En büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 5'ten fazla değer kaybetti
Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, İran'ın İsrail'e insansız hava aracı ve füzelerle hava saldırısı başlatması sonrası sert düşüş kaydetti.
Orta Doğu'da artan gerilim kripto para piyasalarını olumsuz etkiledi.
Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin'in fiyatı, TSİ 03.26 itibarıyla son 24 saatte yüzde 5'ten fazla düşerek 63 bin 306 dolar seviyesine geriledi.
Tüm zamanların en yüksek seviyesini 14 Mart'ta 73 bin 750 dolarla kaydeden Bitcoin'in fiyatındaki bir aylık düşüş yüzde 13'ü aştı.
Piyasa değeri bakımından 2'nci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 8,9 değer kaybederek 2 bin 937 dolar seviyesine indi.
Küresel kripto para piyasasının değeri ise 24 saatte yüzde 6,22 azalarak 2,29 trilyon dolara düştü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Teleferik kazasında son durum açıklandı
- Memiş Gümüş hakkında acı ayrıntı ortaya çıktı
- Saldırı sonrası peş peşe açıklamalar!
- Teleferik kazasının sebebi ortaya çıktı!
- O teleferik 'Türkiye'nin en ucuzu' olarak tanıtılmış
- CHP'li Yavuzyılmaz belgeleri ile açıkladı!
- Teleferik faciasının kaza anları ortaya çıktı!
- 1 Ocak'ta başlıyor... İşte yeni düzenleme
- YSK'den 'Kütahya' kararı!
- 10 yılda öne çıkması beklenen 8 meslek